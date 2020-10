Sagartz: "Unermüdlicher Einsatz für Menschenrechte"

Europa-Parlament verkündet Sacharow-Preis für demokratische Opposition in Belarus - "Lukaschenko muss abtreten"

Brüssel (OTS) - "Swetlana Tichanowskaja, die demokratische Opposition in Belarus und die vielen tausend Demonstranten nehmen täglich Unglaubliches auf sich, um Demokratie, Freiheit und Menschenrechte in ihrem Land durchzusetzen. Mit dem Sacharow-Preis honoriert das Europa-Parlament diesen unermüdlichen und täglichen Einsatz, der zu einem ganz großen Teil von mutigen Frauen getragen wird. Er ist ein klares Signal der Unterstützung für die Menschen in Belarus gegen das brutale Unrechtsregime von Alexander Lukaschenko, der die Menschenrechte mit Füßen tritt", sagt der ÖVP-Europa-Abgeordnete Christian Sagartz, stellvertretender Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses im Europa-Parlament anlässlich der heutigen Verkündung des Sacharow-Preises für Verdienste um die Menschenrechte.

"Die Vertreter der Opposition halten ihren friedlichen Protest seit vielen Wochen aufrecht, obwohl sie von Lukaschenkos Schergen in großem Stil verprügelt, gefoltert und eingesperrt werden. Die Europäische Union darf diesem Wahnsinn unmittelbar vor der eigenen Türe nicht länger zusehen, ohne strenge und wirksame Sanktionen gegen alle Verantwortlichen samt dem Machthaber Lukaschenko selbst zu verhängen. Lukaschenko muss endlich abtreten und es muss freie Wahlen und volle demokratische Mitbestimmung für die Menschen in Belarus geben. Die Menschenrechte gelten für alle Menschen auf der Welt, eine besondere Verantwortung haben wir für ihre Gewährleistung in Europa. Und Belarus ist ein europäisches Land", schließt Sagartz. (Schluss)

