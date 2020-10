Antigen-Tests - SPÖ-Kucher zu Ärztekammerkritik: Chaos durch Inszenierung setzt sich fort

Ischgl, Ampel, Corona-App und nun die Antigen-Tests: Mehr Chaos statt Klarheit nach jeder Pressekonferenz

Wien (OTS/SK) - „Von Pressekonferenz zu Pressekonferenz wächst das Chaos, das die österreichische Bundesregierung mit ihrem Motto ‚inszenieren statt arbeiten‘ in diesem Land anrichtet“, schließt sich SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher der Kritik der Ärztekammer an. Diese bemängelt die „nicht zu Ende gedachte“ Vorgehensweise von Minister Anschober hinsichtlich der Antigen-Tests, die künftig auch von HausärztInnen abgenommen werden können sollen. ****

„Wieder einmal versenkt der Bundesminister eine an sich gute Idee durch Unvermögen. Die Telefonleitungen der Ordinationen laufen bereits heiß, während noch nicht einmal klar ist, welche und wie viele Ärztinnen und Ärzte mitmachen und die Tests noch nicht zur Verfügung stehen“, fasst Kucher zusammen und zeigt sich darüber hinaus verärgert, dass die entsprechende Verordnung nicht einmal mit der Ärztekammer abgesprochen wurde. „Die ÖVP bespricht ihre Verordnungen nur mit den ÖVP-geführten Ländern und Anschober überhaupt nur mit sich selbst, so geht Zusammenhalt in einer Krise nicht“, so der Abgeordnete.

Das alles hätte man verhindern können, wenn man wie Deutschland vorgesorgt hätte. „Die SPÖ fordert seit Monaten eine zentrale Koordination des Krisenmanagements im Gesundheitsministerium und die zentrale Beschaffung von zuverlässigen Tests“, erinnert Kucher und verlangt vom Gesundheitsminister, seinen Sommerschlaf endlich zu beenden. (Schluss) bj/sd



