Erste Bank Open live im ORF

Ab 26. Oktober insgesamt 30 Stunden in ORF 1 und ORF SPORT +, Thiem-Auftakt am 27. Oktober ab 17.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Nach den French Open wartet auf die Tennisfans das nächste Highlight im ORF: ORF 1 und ORF SPORT + berichten insgesamt rund 30 Stunden aus der Wiener Stadthalle, Dominic Thiems sportlichem „Wohnzimmer“. Die Besetzung ist erlesen, neben dem Weltranglistendritten sind auch die Nummer eins Novak Djokovic sowie Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Diego Schwartzman, Matteo Berrettini und Andrey Rublev aus den Top-10 mit dabei.

Spiele mit Dominic Thiem zeigt ORF 1, voraussichtlich ab 17.45 Uhr, live. OSP zeigt ab 26. Oktober bis zu zwei Spiele hintereinander, Beginnzeiten sind 17.45 Uhr bzw. 20.00 Uhr. Los geht es am Montag, dem 26. Oktober, um 17.45 Uhr in ORF SPORT +, ORF 1 zeigt das erste Spiel von Dominic Thiem am Dienstag, dem 27. Oktober, ab 17.45 (Teleplan 17.35) Uhr.

Dazu zeigt ORF 1 ab 26. Oktober im Spätabend (meist anschließend an die „ZIB Nacht“) täglich eine einstündige Zusammenfassung der Tageshighlights.

Die ORF-Kommentatoren in der Stadthalle sind Didi Derdak, Oliver Polzer und Bernhard Stöhr, Polzer und Stöhr sind auch als Präsentatoren zu sehen. Fachkundiger Kokommentator ist einmal mehr Alexander Peya. Für die Redaktion sind Niki Dragon-Berger und Franz Hofbauer verantwortlich.

Wenn sich die Top-Stars des Tennissports in der Wiener Stadthalle zum Turnier versammeln, dann sind sport.ORF.at und ORF-TVthek selbstverständlich mit dabei und bieten den Fans via Web und App Live-Streams aller ORF-TV-Übertragungen, Video-on-Demand-Highlights, Storys, Hintergrundinfos, Analysen, Tabellen und Live-Ticker. Auch der ORF TELETEXT bringt auf seinen Sportseiten (ab Seite 200) mit Storys, Live-Tickern und Tabellen alle wichtigen Infos.

Die Ö3-Sportredaktion berichtet live vom Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle: Ö3-Sportreporter Daniel Kulovits ist vor Ort und liefert den Ö3-Hörerinnen und -Hörern ab Montag, dem 26. Oktober, Hintergrundberichte, Highlights und Ergebnisse.

