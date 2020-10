10. Bezirk: Saison-Ende am 31.10. im Böhmischen Prater

Party-Reservierungen erforderlich: Telefon 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Die Saison 2020 im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten klingt mit einem Musik-Abend am Samstag, 31. Oktober, beim Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) aus. Unter strikter Einhaltung der Corona-Vorschriften beginnt um 19.00 Uhr eine „Saison Closing Party“ unter freiem Himmel („Live – Open Air!“). Die erfolgreiche österreichische Party-Band „Sumawind“ verspricht dem Publikum nicht mehr und nicht weniger als „Ein musikalisches Feuerwerk der Extraklasse“. Das abwechslungsreiche Repertoire dieses Quartetts reicht von aktuellen Hits, Evergreens und Schlagern bis zu Balladen und volkstümlichen Weisen. Angeführt wird die im ganzen deutschsprachigen Raum gefragte Combo von der temperamentvollen und stimmgewaltigen Sängerin „Suzy“. Karten für die Saisonschluss-Festivität kosten 12 Euro (Abend-Kasse und Einlass: ab 18.00 Uhr). Auf Grund der begrenzten Anzahl an Plätzen sind Reservierungen beim „Kulturverband Böhmischer Prater“ unerlässlich: Telefon 0676/720 94 11 (Verbandssprecher: Manfred Fritz) bzw. E-Mail m.fritz@musicreport.at.

Neben einem „Glücksrad“ hat das stets um das Wohl der Gäste bemühte Verbandsteam ein weiteres Schmankerl parat: „Komme in einer ‚Halloween‘-Verkleidung und hole dir dein Gratis-Getränk“. Im Internet präsentiert sich die Gruppe „Sumawind“ in Wort und Bild. Ein Blick lohnt sich: www.sumawind.at/.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse