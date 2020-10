Wöginger: Niederträchtige Form des Dirty Campaigning gegen den Bundeskanzler

ÖVP-Klubobmann: Rosa-rotes Duo Krisper und Krainer Schande für das Parlament

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Es sei eine „niederträchtige Form von Dirty Campaigning, die derzeit gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz im Gang ist“, betonte heute, Donnerstag, ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Hintergrund: Eine anonyme Anzeige gegen den Bundeskanzler ist im Zusammenhang mit dem U-Ausschuss eingegangen.

Wöginger: „Immer wieder versuchen politische Gegner, Sebastian Kurz mit Fake-News, Unterstellungen der untersten Schublade sowie durch anonyme Anzeigen anzugreifen und anzupatzen – das geht beispielsweise von Vergleichen mit Hitler und Dollfuss über gefälschte Emails bis hin zu Unterstellungen im privaten Bereich, sogar hinsichtlich der sexuellen Orientierung. Doch die Österreicherinnen und Österreicher wissen, dass es sich hier um ein pink-rotes Schmierentheater erster Güte handelt, das niemand im Land gutheißt und scharf zu verurteilen ist.“

Es sei allerdings entlarvend für die Opposition, dass hier ein böses Spiel betrieben werde. „Dem rosa-roten Duo Krisper und Krainer ist jedes Mittel recht, um unseren Bundeskanzler in den Dreck zu ziehen. Der U-Ausschuss verkommt durch die beiden zu einem unwürdigen Polit-Theater. Hier geht es längst nicht mehr um Aufklärung in der Causa Ibiza, sondern nur noch darum, den Bundeskanzler mit Fake-News zu verunglimpfen. Das rosa-rote Duo Krisper/Krainer ist eine Schande für Österreichs Parlament“, so Wöginger abschließend.

