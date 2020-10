ORF III am Freitag: „So ein Theater“-Doppel mit Otto Schenk in „Der Unbestechliche“ und „Halpern und Johnson“

Außerdem: „Der Untermieter“ mit Otto Schenk und Alfred Böhm; tagsüber Dacapo und Analyse des zweiten TV-Duells Trump – Biden

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information eröffnet den Programmtag am Freitag, dem 23. Oktober 2020, um 9.05 Uhr in „ORF III AKTUELL“, mit dem letzten Fernsehduell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Kontrahenten Joe Biden, das bereits im Rahmen einer „ZIB Spezial“ in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.55 Uhr in ORF 2 zu sehen ist. Die beiden Kandidaten treffen in der Belmont University in Nashville, im US-Bundesstaat Tennessee, aufeinander. Anschließend um 10.40 Uhr lädt ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer zu „US-WAHL 20:

Die Analyse“ und spricht u. a. mit dem strategischen Kommunikationsberater Yussi Pick, der 2016 Teil des Wahlkampf-Teams von Hillary Clinton war, darüber, wie sich die Kandidaten geschlagen haben und wie es nach der Wahl am 3. November (Details zum ORF-Programmschwerpunkt unter presse.ORF.at) weitergehen könnte.

Für die Abendunterhaltung sorgt Otto Schenk beinahe im Alleingang. Um 20.15 Uhr präsentiert die Reihe „So ein Theater“ die Josefstadt-Aufzeichnung von Hugo von Hofmannsthals Lustspiel „Der Unbestechliche“ aus dem Jahr 1974. Der hochvornehme Diener Theodor (Otto Schenk) hat seinen Dienst beim jungen Baron Jaromir (Heinz Ehrenfreund) quittiert, weil die sittliche Einstellung seines Herrn ihm missfiel, denn Jaromir betrügt seine Frau mit gleich zwei Gespielinnen. Die Mutter des jungen Barons (Angela Salloker) gibt dem Diener den Segen, die weiblichen Bekanntschaften von Jaromir mit List aus dem Hause zu vertreiben, um so das Ansehen der Familie zu bewahren. Dabei verstrickt sich der Diener aber selbst in amouröse Abenteuer.

Danach geht es mit Herbert Föttingers 2009 aufgezeichneter Inszenierung der US-amerikanischen Komödie „Halpern und Johnson“ (22.10 Uhr) weiter. Joseph Halpern (Otto Schenk) hat nach mehr als 50 Ehejahren seine Frau Flo verloren. Einsam steht er an ihrem Grab und sieht irritiert, wie ein Fremder namens Dennis Johnson (Helmuth Lohner) mit einem Blumenstrauß an ihn herantritt.

„ORF III Spezial“ zeigt schließlich ab 23.40 Uhr fünf Folgen der TV-Serie „Der Untermieter“ von Carl Merz mit Otto Schenk und Alfred Böhm.

