SPORT 2000 beweist Agilität in der Krise und setzt auf die Evolution der bestehenden Säulen des Erfolgs

Die Genossenschaft hat sich in der Krise als zukunftsfähige Geschäftsform bewährt.

Wien (OTS) - Das Jahr 2020 begann für SPORT 2000 mit einer besonders positiven Geschäftsentwicklung. Das Rekordergebnis von 2018 konnte im vergangenen Geschäftsjahr abermals getoppt werden. SPORT 2000 (inkl. Tschechien und Slowakei) erzielte 2019 einen Umsatz von 634 Mio. Euro. Mit dem seit September neuen Partner A3 SPORT verdreifacht SPORT 2000 seine Marktanteile in beiden Nachbarländern. In Österreich hält der Sportfachhandelsverband mit 240 Händlern und einem Umsatz von 579 Mio. Euro einen Marktanteil von rund 30 %. „Wir sind in den letzten Jahren stetig gewachsen und haben eine ausgezeichnete Basis geschaffen. Dies hilft uns, die aktuellen Herausforderungen dieses Jahres gut zu meistern. Unsere Händler tragen wesentlich zur Sicherung der Arbeitsplätze und der regionalen Wertschöpfung bei. Die Zentrale unterstützt sie im täglichen Geschäft – ein Modell, das sich für beide Seiten lohnt“ , betont Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich. „Unser Blick ist klar in die Zukunft gerichtet. Mit der Weiterentwicklung unserer Profi Konzepte sowie unserer Digitalisierungsstrategie und dem stetigen Ausbau unseres Händlernetzwerks blicken wir – trotz aller Herausforderungen – dem kommenden Jahr positiv entgegen“ , so Schwarting. Entscheidend dafür ist der Verlauf der kommenden Wintersaison.



