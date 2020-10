„Zeitverkäufer“ und „Sachkultur“ bei „Was gibt es Neues?“ am 23. Oktober in ORF 1

Mit Vitásek, Marold, Schreiner, „Dave“ Scheid und Gernot

Wien (OTS) - Welchen Anlass begeht „Was gibt es Neues?“-Host Oliver Baier wohl lieber? Den „Tag der Nuss“ oder den „Tag des Talkshow-Moderators“? Aber das ist keine der kniffligen Fragen, die sein illustres Rateteam in der jüngsten Ausgabe des Comedy-Formats am Freitag, dem 23. Oktober 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 beantworten muss. Diesmal sorgen Andreas Vitásek, Eva Maria Marold, Clemens Maria Schreiner, David Scheid (ab 27. Oktober wieder als „Dave“ in „DIE.NACHT“ in ORF 1) und Viktor Gernot mit skurrilen Lösungsansätzen für Lachangriffe auf die Bauchmuskeln. Die Comedians müssen sich vielmehr überlegen, was zum Beispiel ein „Zeitverkäufer“ sein könnte. Schließlich möchte Jungkabarettist Josef Jöchl noch wissen, was man unter „Sackkultur“ versteht.

