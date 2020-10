Mörderische Steiermark: Hary Prinz und Miriam Stein ermitteln in neuem ORF-Landkrimi

ORF-1-Premiere für „Steirerwut“ am 24. Oktober im Rahmen von „Unser Österreich“

Wien (OTS) - Während die Dreharbeiten zu zwei neuen steirischen ORF-Landkrimis auf Hochtouren laufen, wird auch on air – und zwar in Sachen „Steirerwut“ – wieder ermittelt: Ein als Selbstmord getarnter Mordfall führt die beiden Grazer LKA-Beamten (Hary Prinz und Miriam Stein) am Samstag, dem 24. Oktober 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 mitten ins Oststeirische Hügelland (u. a. Bad Waltersdorf sowie Graz und Umgebung). Und besonders Bergmann (Hary Prinz) kommt der Fall so gar nicht gelegen, wären doch eigentlich ein paar romantische Tage geplant gewesen. Neben Hary Prinz und Miriam Stein spielen in weiteren Rollen dieses vierten Steiermark-Films der ORF-Erfolgsreihe erneut Eva Herzig und Johannes Nussbaum sowie diesmal u. a. auch Peter Windhofer, Norman Hacker, Brigitte Hobmeier, Christoph Luser, Branko Samarovski und Helmut Berger. Regie führte wieder Wolfgang Murnberger, der auch gemeinsam mit Maria Murnberger für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Gedreht wurde der Krimi im Frühjahr 2019.

Und noch mehr ORF-Landkrimi-Spannung

Nachdem in Sachen „Steirerwut“ ermittelt wird, zieht das beliebte ORF-Format 2020 auch noch weiter über Tirol („Das Mädchen aus dem Bergsee“, 8. Dezember) nach Kärnten („Waidmannsdank“, 15. Dezember) – jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORF 1.

Miriam Stein: „Ein überraschendes Ende“

Was dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer vom neuen Landkrimi „Steirerwut“ erwarten? „Ein überraschendes Ende – ich finde, man weiß wirklich bis zum Schluss nicht, wer der Täter ist.“ Und Stein weiter auf die Frage, was auf die Figur von Sandra Mohr zukommt: „Sie erfährt am eigenen Leib, wie gefährlich ihr Beruf sein kann. Auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein, fällt ihr schwer, sie will immer funktionieren, und es fällt ihr abermals nicht leicht, sich für eine Beziehung mit Daniel zu entscheiden.“

Mehr zum Inhalt von „Steirerwut“

Die Grazer LKA-Beamten Sascha Bergmann (Hary Prinz) und Sandra Mohr (Miriam Stein) werden in das Oststeirische Hügelland gerufen. Der vermeintliche Selbstmord von Johann Hödlgruber (Helmut Berger) war bei näherem Hinsehen doch Mord und die ortsansässige Polizei in Gestalt von Karl Fasching (Norman Hacker) und Leo Leitner (Peter Windhofer) braucht Unterstützung. Da der Hödlgruber-Bauer mit so gut wie jedem im Clinch lag, gibt es auch eine lange Liste an Verdächtigen: An erster Stelle stehen die Eltern von Leo Leitner, die sich seit Jahren mit dem Opfer um einen Grenzstein gestritten haben. Aber auch Hödlgrubers Sohn Peter (Christoph Luser) und sein Bruder Ernst (Branko Samarovski), der sich seit Jahren um sein Erbe betrogen fühlt, hätten ein Motiv, ebenso Peters heimliche Geliebte Lotte (Brigitte Hobmeier), die auf dem Nachbarhof Alpakas hält, und ihr ungehobelter Helfer Fipsl (Peter Schneider). Das heißt Überstunden bei den Ermittlern, die Bergmann durch die Anwesenheit von Eva Merz (Eva Herzig) von der Spurensicherung jedoch etwas versüßt werden.

„Steirerwut“ ist eine Koproduktion von Allegro Film, ORF und ARD Degeto mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds.

