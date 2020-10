Josefstadt: Schau „Zens und die Musik“ endet am 28.10.

Wien (OTS/RK) - Eine Sonder-Ausstellung im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) mit dem Titel „Zens und die Musik“ geht zu Ende. Nur mehr am Sonntag, 25. Oktober, und am Mittwoch, 28. Oktober, beleuchtet die Schau das oft durch Musik inspirierte Wirken des namhaften Grafikers, Malers, Zeichners und Lehrenden Herwig Zens (1943 – 2019). Etwa 50 Gemälde, Zeichnungen, Lithographien und andere Arbeiten, zum Beispiel übermalte Partituren, werden am Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie am Mittwoch von 18.00 bis 20.00 Uhr gezeigt. Der Zutritt ist immer kostenlos, Spenden sind aber willkommen. Weitere Informationen: Telefon 403 64 15.

Das Publikum hat Corona-Vorschriften einzuhalten (Schutzmasken, Abstände, Hygiene, u.a.). Das auf ehrenamtlicher Basis werkende Museumsteam (Leiterin: Maria Ettl) beantwortet Fragen wegen der Kunst-Schau gerne per E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kunstschaffender Herwig Zens: www.zensherwig.at/

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Kultur im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

