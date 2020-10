AVISO – Freitag, 23.10, 10.30 Uhr: PK mit Rendi-Wagner, Szekeres und Binder

Thema: „Gesundheitsversorgung in Corona-Krise auf sichere Beine stellen“ – Budgetkürzungen höher als bisher angenomme

Wien (OTS/SK) - Am Freitag, 23. Oktober 2020, findet eine Pressekonferenz mit SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner, Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres und dem medizinischen Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes Michael Binder statt. Thema der Pressekonferenz ist die Absicherung der Gesundheitsversorgung in der Corona-Krise vor dem Hintergrund der Budget-Kürzungen in der Spitalsfinanzierung. Die Budgetkürzungen sind noch größer als bisher angenommen. ****

Zeit: Freitag, 23. Oktober 2020, 10.30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

