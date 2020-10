Gerstl: Heute zeigt sich im Ibiza-U-Ausschuss, wie die Neos wirklich ticken

Neos-Millionenspender Haselsteiner und seine Vernetzung ins SPÖ-Lager im Fokus

Wien (OTS) - "Können sich Reiche Gesetze und einflussreiche Jobs kaufen?" Das würden die Neos immer gerne fragen. "Ich bin gespannt, ob Frau Krisper das heute auch ihren Neos-Millionenspender Hans Peter Haselsteiner so genau fragen wird, wenn es um pinke Millionenspenden geht, um Postenvergaben im ORF und um äußerst eigenartige Netzwerke zwischen rot und pink", so Wolfgang Gerstl, ÖVP-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss.

"Heute werden wir über fast zwei Millionen Euro sprechen, die Hans Peter Haselsteiner den Neos bisher überwiesen hat. Davon 300.000 noch ganz schnell vor der Einführung der Spendenobergrenze. Wir werden hinterfragen, wieso gerade ein Bauunternehmer ORF-Stiftungsrat der Neos wurde. Und auch, wieso es gerade von den Neos Gesetzesinitiativen gibt, die Kultursponsorings steuerlich begünstigen oder die Direktvergaben ohne Ausschreibung im Verkehrsbereich ermöglichen. Beides Bereiche im direkten Interesse Haselsteiners."

Gerstl will auch Haselsteiners Stiftung unter die Lupe nehmen, in der Alfred Gusenbauer wirtschaftlicher Miteigentümer ist und in der die Frau des Ex-Bundeskanzlers Kern als Geschäftsführerin fungiert. Und auch die Vernetzung Haselsteiners mit Anwalt Gabriel Lansky und die Aussagen von Strache, wonach Haselsteiner ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hätte.

"Wir werden versuchen zu ergründen, ob Hans Peter Haselsteiner nicht sehr viel mehr mit dem Ibiza-Video zu tun hat, als wir alle denken. Die Akten haben uns bei all diesen Fragestellungen oft überrascht und wir sind schon gespannt auf die Antworten hier im Ausschuss unter Wahrheitspflicht." (Schluss)

