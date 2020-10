TÜV AUSTRIA unterstützt mit Sonderkonditionen Österreichs Seilbahnunternehmen

TÜV AUSTRIA Seilbahntechnik ist gerade auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten starker Partner für Seilbahn- und Tourismuswirtschaft.

Brunn am Gebirge (OTS) - Die heurige Wintersaison wird für Betreiber von Seilbahnen, Sessel- und Schleppliften sowie Personenförderbändern eine besonders herausfordernde. Um sie alle bestmöglich zu unterstützen, bietet die TÜV AUSTRIA Seilbahntechnik bis Ende 2021 in einer Sonderaktion bis zu Minus 50 Prozent auf Prüfdienstleistungen nach Seilbahnverordnung bei Bestellungen bis 31.1.2021.

TÜV AUSTRIA Sonderaktion: Bis zu 50% auf Prüfdienstleistungen nach SeilbÜV 2013 (Anhang 1)

Michael Emberger, TÜV AUSTRIA Seilbahntechnik: „Mit den Seilbahn- und Liftanlagen sorgen die Unternehmen dafür, dass Gäste Österreichs Bergwelt genießen können. Als Österreichs einziger unabhängiger Technischer Überwachungsverein sorgt TÜV AUSTRIA dafür, dass alle Anlagen auch sicher sind. Von der Seilbahnkabine bis zum Betrieb. In durch die Coronapandemie wirtschaftlich angespannten Zeiten wollen wir unsere Kunden durch besondere Konditionen unterstützen. Mit bis zu -50% auf Prüfungen nach SeilbÜV – bis zu -35% für Skischulen – bei Bestellungen bis 31.1.2021 leistet TÜV AUSTRIA einen kleinen Beitrag dazu, dass Betreiber besser durch die Krise kommen.“



Heinz Millner, Projektkoordinator der TÜV AUSTRIA-Sonderaktion ergänzt: „Die TÜV AUSTRIA Seilbahntechnik ist starker und zuverlässiger Partner weit über gesetzliche Prüfpflichten hinaus. Mit vernetzten Lösungen aus einer Hand ist für die Kunden des TÜV AUSTRIA einfach mehr drin. Und nur die TÜV AUSTRIA Seilbahntechnik ist mit Standorten in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich immer in der Nähe ihrer Kunden.“ www.tuvaustria.com/seilbahn



TÜV AUSTRIA SeilbÜV Sonderaktion Bis zu 50% auf Prüfdienstleistungen nach SeilbÜV 2013 (Anhang 1) Jetzt informieren!

