AVISO: Auftakt für das Winterpaket der Wiener Wohnungslosenhilfe

Medientermin mit Hacker/Bauer/Löhlein am Freitag, 23. Oktober 2020, 11:00 Uhr

Wien (OTS) - Das Winterpaket der Stadt Wien bietet auch heuer allen von Obdach- und Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen eine warme Übernachtungs- und Aufenthaltsmöglichkeit in der kältesten Jahreszeit. Heuer wurde in der Planung und Vorbereitung des Winterpakets durch den Fonds Soziales Wien speziell auf die notwendigen Abstands- und Hygienemaßnahmen in Zusammenhang mit COVID-19 geachtet.

Der Medientermin findet in einem Notquartier des Samariterbund Wiens statt. Die Einrichtung kann im Zuge des Termins vorab besichtigt werden und es gibt Einblicke in die Vorbereitungen für den Start des Winterpakets am 28. Oktober 2020.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

TeilnehmerInnen:

- Peter HACKER, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport

- Anita BAUER, Geschäftsführerin Fonds Soziales Wien

- Oliver LÖHLEIN, Geschäftsführer Samariterbund Wien

Datum: 23. Oktober 2020

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Ort: Notquartier Winkeläckerweg

Adresse: 1210 Wien, Winkeläckerweg 6

Aufgrund der COVID-Schutzmaßnahmen vor Ort ist eine Anmeldung unter presse@fsw.at notwendig.

