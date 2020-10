Mit dem NÖ Familienpass-Herbstferien-Special NÖ Museen entdecken

LR Teschl-Hofmeister: Familienfreundliche Zusatzangebote mit der beliebten Vorteilskarte nutzen

St. Pölten (OTS/NLK) - Von 27. bis 31. Oktober gelten heuer erstmals österreichweit einheitliche Herbstferien. Mit dem NÖ Familienpass-Herbstferien-Special gibt es in der Ferienzeit in Niederösterreichs Museen der 10x10-Aktion insgesamt zehn Tage lang Neues zu entdecken. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister begrüßt die Zusatzangebote: „Die Vergünstigung über die 10x10-Museumsaktion erfreut sich mit jedem Jahr steigender Beliebtheit bei Niederösterreichs Familien. Für die Herbstferien haben sich die teilnehmenden Häuser daher neue familienfreundliche und zeitgemäße Ferienprogramme für die mehr als 200.000 Inhaberinnen und Inhaber der beliebten Vorteilskarte überlegt. Vor allem in dieser herausfordernden Zeit sind die verschiedenen Angebote eine gute Anregung für Klein und Groß, in einer möglichst sicheren Umgebung kulturelle Inhalte in Anspruch zu nehmen und die gemeinsame Familienzeit abwechslungsreich zu gestalten.“

Von abenteuerlichen Workshops über Familienführungen bis „Halloween-Specials“ ist alles dabei. Die Kinder und ihre Eltern, Verwandte oder Bekannte erwarten neben vergünstigten Eintritten, zahlreiche spannende und abwechslungsreiche Programme. Die teilnehmenden Museen in ganz Niederösterreich sind das Mamuz Schloss Asparn/Zaya, das Museum Niederösterreich, das Egon Schiele Museum, das Museum Gugging, die Römerstadt Carnuntum, das Arnulf Rainer Museum, die Schallaburg und die Museen der Kunstmeile Krems.

„Dem Familienland Niederösterreich ist es ein großes Anliegen, die Familien in Niederösterreich zu unterstützen. Der NÖ Familienpass kann von allen, die gerne Zeit mit ihren Kindern verbringen, kostenfrei beantragt werden, auch wenn sie nicht direkt miteinander verwandt sind. Sie erhalten damit auch außerhalb der Ferienzeiten Ermäßigungen bei über 700 Partnerbetrieben in ganz Niederösterreich“, führt die Landesrätin aus.

NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessl ist stolz über das neue Angebot: „Wir freuen uns, Familien in dieser besonderen Zeit Kunst und Kultur näherbringen zu können. Das Herbstferien-Special mit Niederösterreichs Museen stellt einen gelungenen Auftakt zu den einheitlichen Herbstferien dar und sorgt für eine abwechslungsreiche und künstlerisch gestaltete Ferienzeit.“

Eine vollständige Auflistung aller teilnehmenden Museen und ihrer Familienprogramme sind unter http://familienpass.at/herbstferien nachzulesen.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, NÖ Familienland GmbH, Mag. Alexandra Neureiter, Telefon 02742/9005-13490, E-Mail alexandra.neureiter @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at

