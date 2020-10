Oliver Krizek gehört zu Österreichs Top-Unternehmern

Der Eigentümer und Geschäftsführer der NAVAX Unternehmensgruppe als Finalist beim Entrepreneur Of The Year 2020

Wien (OTS) - Oliver Krizek, Eigentümer und Geschäftsführer der NAVAX Unternehmensgruppe, wurde von der Prüfungs- und Beratungsorganisation Ernst & Young (EY) ins Finale vom Entrepreneur Of The Year 2020 gewählt. Damit zählt der Unternehmer zu den besten des Landes, die heuer von EY zum fünfzehnjährigen Jubiläum in Österreich nominiert worden sind. Der hochkarätige Unternehmerpreis wird in vier Kategorien vergeben. Der Eigentümer und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe wurde in der Kategorie Industry & Technology ausgezeichnet.

Im Vorfeld mussten allerdings einige Leistungsbeweise erbracht werden und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens wurde auf Herz und Nieren geprüft. Danach hat eine fachkundige Jury nach folgenden fünf Kriterien die Bewertung der Sieger und Finalisten vollzogen: Unternehmerische Leistung, Geschäftsentwicklung, Innovationskraft, Mitarbeiterführung und die Zukunftsfähigkeit des Betriebes.

„Mut macht Unternehmerinnen und Unternehmer in doppelter Hinsicht zu essenziellen Stützen unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Einerseits leben Entrepreneure Mut, indem sie mutige Entscheidungen treffen, damit maßgeblich den Fortschritt treiben und Arbeitsplätze schaffen. Andererseits machen Entrepreneure auch Mut. Sie sind Vorbilder und Leuchttürme der Zuversicht, des Durchhaltens, des An-sich-Glaubens und vor allem auch des nachhaltigen Denkens. All diese Eigenschaften sind in diesem Jahr wichtiger denn je. Mit dem EY Entrepreneur Of The Year Award zeichnen wir heuer bereits zum 15. Mal Österreichs mutigsten Unternehmerpersönlichkeiten aus und stellen die einzigartigen Leistungen in den Mittelpunkt“, so Gunther Reimoser, Country Managing Partner bei EY Österreich.

„ Als Finalist beim Entrepreneur Of The Year 2020 geehrt worden zu sein bestärkt mich, auch zukünftig mit Weitblick, Führungsstärke und Erfolg mein Unternehmen zu leiten und langfristig in meine Unternehmensgruppe zu investieren. Ich habe von Anfang an mit sehr viel Elan eine Vision entwickelt und diese konsequent verfolgt. Seit über 25 Jahren bin ich nun bereits Unternehmer und davon überzeugt, dass die NAVAX Unternehmensgruppe nur deshalb so erfolgreich ist, weil wir es seit Anbeginn geschafft haben, mit Leidenschaft und Innovationskraft unsere Themen am Markt umzusetzen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich auch weiterhin mit dieser Freude und Offenheit Unternehmer sein darf“, freut sich Oliver Krizek, Eigentümer und Geschäftsführer der NAVAX Unternehmensgruppe, über die Auszeichnung beim Entrepreneur Of The Year 2020.

Über die NAVAX Unternehmensgruppe:

NAVAX ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien. Mit Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum werden österreichische, deutsche und schweizer Kunden flächendeckend beraten.

NAVAX entwirft, optimiert und digitalisiert Unternehmensprozesse. Vorrangig in den Branchen Finanzindustrie, Produktion, Bau und Professional Services arbeiten mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg und Wachstum der Unternehmensgruppe. Über 1.000 Unternehmenskunden und mehr als 100.000 Anwender arbeiten mit den von NAVAX eingeführten Softwarelösungen.

Von Business Intelligence (BI) bis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Von der App-Entwicklung bis hin zum Plattformbetrieb. Von der Standardsoftware bis zur Individualsoftware. Von Business-Softwarelösungen für Customer Experience (CX) bis zum Enterprise Resource Planning (ERP) setzt NAVAX zukunftsorientierte Geschäftsmodelle und die damit einhergehenden Geschäftsprozesse seiner Kunden um.

