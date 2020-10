Schmiedtbauer/Bernhuber: Zukunftsfähige und praxistaugliche GAP-Reform im Sinne der Land- und Forstwirtschaft

Neue GAP stellt Versorgungssicherheit ins Zentrum - Anreize für Klima und Umweltschutz und keine Mehrbelastung der Landwirte - Dank an Bundesministerin Köstinger

Brüssel (OTS) - "Das Verhandlungsergebnis ist ein großer Erfolg für die heimischen Landwirte. Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) bildet ein starkes Fundament für die Versorgungssicherheit der Menschen in unserem Land. Unser Dank gilt Bundesministerin Elisabeth Köstinger, die sich in den Ratsverhandlungen für unsere österreichischen Klein- und Familienbetriebe eingesetzt hat", resümieren die EU-Abgeordneten des Bauernbundes, Simone Schmiedtbauer und Alexander Bernhuber, nach der Einigung der Agrarminister in Luxemburg. "Das österreichische Agrarmodell wurde erfolgreich abgesichert. Wesentliche Maßnahmen aus der sogenannten 2. Säule, wie die Bergbauernförderung oder Programme für Bio-Landwirtschaft, bleiben für die heimische Landwirtschaft bestehen", zeigen sich Schmiedtbauer und Bernhuber erfreut.

Rund 31 Prozent des EU-Haushalts stehen der Landwirtschaft zur Verfügung. Mit der neuen Ausrichtung der GAP soll es mehr Anreize für den Klima- und Umweltschutz geben: "Das Österreichische Modell ist dabei Vorbild und setzt die Messlatte für ganz Europa. Wesentlich ist, dass bei den Klima- und Umweltambitionen der Mehraufwand der Bäuerinnen und Bauern finanziell abgegolten werden muss und auch, dass es zu keinen Mehrbelastungen der heimischen Land- und Forstwirte kommen darf. Die Versorgungssicherheit der Bürger mit gesunden Lebensmitteln darf nicht geschwächt werden und die Neuausrichtung der GAP stellt diese klar ins Zentrum", schließen die EU-Abgeordneten. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Simone Schmiedtbauer MEP, +32-2-28-45568

simone.schiedtbauer @ europarl.europa.eu



Dipl.-Ing. Alexander Bernhuber MEP, +32-2-28-45180

alexander.bernhuber @ ep.europa.eu



Wolfgang Tucek, +32-484-121-431

wolfgang.tucek @ europarl.europa.eu