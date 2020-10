Detect-It LLC führt codierfreie Lebenszyklus-Managementlösung für neuronales Netz ein

Oak Park, Michigan (ots/PRNewswire) - Künstliche Intelligenz für jeden - für einfacheres, sichereres und produktiveres Leben.

Detect-It LLC führte heute sein smartes Softwareprodukt Detect-It(TM) Net-Developer ein. Net-Developer ist eine unternehmensweite Lebenszyklus-Managementlösung für das neuronale Netz, für das keine Codierer oder Programmierer erforderlich sind, um neuronale Netzwerke ("Detect-It-Nets") zu erstellen, einzusetzen und zu verwalten. Durch Detect-It-Net betriebene intelligente Produkte werden zunächst bei industriellen Herstellern und Automobilherstellern eingeführt, anschließend in den kommunalen und Verbrauchermärkten.

"Ich wollte die Leistungen von KI auf das Niveau normaler Personen bringen, damit diese im täglichen Leben von intelligenten Produkten profitieren können. Ich wusste auch, dass unsere Produkte nur erfolgreich sein können, wenn sie NICHT von Programmierern oder Codierern abhängig sind. So entstand die Idee eines plattform-unabhängigen, codierfreien Entwicklungs-Tools, mit dem wir zusammenarbeiten könnten, um Detect-It-Nets zu entwerfen und zu verbessern, die alle unsere Produkte antreiben."

~ Kevin Kerwin, President, Detect-It LLC

Detect-It-Nets lernen und passen sich den sich verändernden Kundenbedürfnissen und Umweltveränderungen an. Mit jeder "Detektion" werden Detect-It-Nets schlauer. Je mehr Personen die Detect-It-Nets nutzen, desto genauer und nutzbringender werden sie. Darüber hinaus können Benutzer durch die Detect-It(TM)-App neue, benutzerdefinierte Detect-It-Nets anfordern, die geschult und für die gesamte Benutzerbasis von Detect-It(TM) eingeführt werden können. Die Möglichkeiten, für die Detect-It(TM) verwendet werden kann, um Unternehmen und Benutzer zu unterstützen, sind grenzenlos.

Detect-It(TM) erscheint auf 4 Arten auf dem Markt:

Verpackte Hardware/Software-Produkte für die industriellen, kommunalen und Verbrauchermarktsegmente mit Blick auf den Bereich Medizin und Militär.

Monatliche Miete/Lizenzierung für die Nutzung von Detect-It-Nets, die vom Detect-It(TM) Web Net Store heruntergeladen werden, und Lizenzierung von Detect-It-Nets für andere Unternehmen.

Monatliche Abonnements für die Nutzung der cloudbasierten Softwaremodule von Detect-It(TM) Net Developer für Unternehmen.

Benutzerdefinierte Lösungen für industrielle, kommunale und Verbrauchermärkte.

Detect-It(TM) wird von ARKK Engineering Inc. zunächst in den industriellen/herstellenden/ kommunalen Märkten integriert. ARKK Engineering Inc. ist seit 35 Jahren ein globaler Anbieter für das Design, die Integration und Engineering-Services für Industriesysteme. ARKK Engineering Inc. verfügt über einen umfangreichen Kundenstamm, einschließlich fast aller großen Automobilhersteller und Tier-1-Lieferanten.

Detect-It, LLC ist ein Hardware-/Softwareunternehmen, das sich auf Künstliche Intelligenz und neuronale Netzwerktechnologie spezialisiert hat. Detect-It(TM) stellt Produkte her, durch die Prozesse und Aufgaben genauer, effizienter und rentabler erledigt werden können, damit Ihr Leben einfacher, sicherer und produktiver wird.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=M5BxrWv_piE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/13156 04/Detect_It_Logo.jpg

