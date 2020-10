Aus dem Weltspartag werden gleich die Weltsparwochen

Um die lange Tradition des Weltspartages aufrechterhalten zu können, werden bei der Raiffeisen Landesbank Kärnten aus dem Weltspartag gleich die Weltsparwochen.

Klagenfurt (OTS) - Vom 19. – 30. Oktober 2020 finden in der Raiffeisen Landesbank die Weltsparwochen statt. Statt auf Einladungen und Veranstaltung wird auf persönliche Einzelberatung gesetzt. Wir empfehlen unseren Kunden zu ihrem persönlichen Schutz die Bankstelle nicht unmittelbar am Monatsletzten zu besuchen, oder wenn nicht anders möglich, mit dem Kundenbetreuer gemeinsam einen Termin zu planen.

Nähe ist gut. Rücksicht ist besser.

„Sparen ist und bleibt nach wie vor ein fester Bestandteil der finanziellen Vorsorge. In Zeiten niedriger Zinsen ist Diversifizierung gefragt. Vom sicheren Sparbuch über das Bausparen bis hin zum flexiblen Fondssparen sowie der klassischen Lebensversicherung oder der privaten Zusatzpension,“ so Peter Gauper, Vorstand der Raiffeisen Landesbank Kärnten. Damit der Besuch für jedermann so sicher wie möglich verläuft, setzen die Kundenbetreuer den schönsten Mund-Nasen-Schutz auf, werde den Kunden nicht die Hand geben und es wird ein Babyelefant dazwischenstehen, wie sich das derzeit schickt.

Trend zum Online-Sparen, Fondssparen und nachhaltig veranlagen

Knapp über 55 Prozent der Kunden der Raiffeisen Landesbank Kärnten nutzen ein Sparprodukt. Ungebrochen stark ist der Trend zum Online-Sparen, hier sind die Einlagen in der Raiffeisen Landesbank Kärnten seit Jahresbeginn um starke 66 Prozent gestiegen. Das Fondssparen bleibt ebenfalls beliebt. Im Schnitt zahlt der Kunde der Raiffeisen Landesbank Kärnten monatlich ca. 170 Euro in einen Fonds-Sparvertrag ein. Sehr gut nachgefragt sind Veranlagungsprodukte, die den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen und gerade hier ist Raiffeisen sehr gut aufgestellt. Mit den Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds kann in sämtliche Assetklassen investiert und dabei ausreichend diversifiziert werden.

