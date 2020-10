Krahuletz-Museum in Eggenburg präsentiert Gläser mit uranhaltiger Farbe

Eröffnung der neuen Ausstellung „Matt & Glänzend“ am Nationalfeiertag

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Krahuletz-Museum in Eggenburg wird am Nationalfeiertag, am 26. Oktober, um 16 Uhr eine neue Dauerausstellung eröffnet. Die teils matten, teils funkelnden und teils glänzenden Schätze aus Glas und Keramik werden zeitgemäß unter dem Titel „Matt & Glänzend“ im neuen Ausstellungsbereich präsentiert. Die Eröffnung der Ausstellung wird Landtagsabgeordneter Bürgermeister Jürgen Maier vornehmen.

Gezeigt werden bunte Gläser aus der Biedermeierzeit, darunter zwei Gläser, deren leuchtend grüne Farbe durch die Verwendung von Uran erzielt wurde. Die farbenfrohe bäuerliche Keramik der Habaner, auch als „Fayencen“ bezeichnet, gibt Einblicke in die handwerkliche Tradition und hohe Kunstfertigkeit der Angehörigen der Glaubensgemeinschaft der Hutterer (Täufer, Wiedertäufer). Diese Gemeinschaft war vor der Gegenreformation im Weinviertel stark vertreten und existiert heute noch vor allem in Amerika.

Glänzende Originalobjekte der 1718 gegründeten „Wiener Porzellanmanufaktur“, der Vorläuferin der „Augarten-Manufaktur“, bereichern die Ausstellung. Sie spiegeln die Wohnkultur des frühen Bürgertums. Eingegangen wird in der Schau auch auf die Erzeugung von Glas, Keramik und Porzellan.

Die neue Dauerschau findet in einem eigenen Saal im Volkskundebereich des Museums Platz. Sämtliche Vitrinen wurden neu angefertigt und modern beleuchtet. Eine zeitgemäße Grafik unterstreicht die neue Präsentation. Die bisherige Aufstellung der Objekte war bereits in die Jahre gekommen und mittlerweile wenig attraktiv. Mit der Neugestaltung dieses Raums konnte die in den letzten Jahren durchgeführte schrittweise Erneuerung der Dauerausstellungen im Krahuletz-Museum größtenteils abgeschlossen werden.

COVID-19-Hinweise: Neben der Eröffnung finden am 30. und 31. Oktober sowie am 1. November 2020 jeweils um 17 Uhr halbstündige Sonderführungen durch die neue Ausstellung statt, um die Interessenten auf mehrere Termine verteilen zu können. Anmeldung zur Eröffnung bzw. zu den Sonderführungen: per Mail an gesellschaft @ krahuletzmuseum.at oder telefonisch unter 02984/340 03 oder 02984/3400.

Nähere Informationen: www.krahuletzmuseum.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse