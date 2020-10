Ab 1. November können Sportvereine Anträge für NÖ Schutzschirm stellen

LR Danninger fordert Anpassung des NPO-Fonds an „aktuelle Gegebenheiten“

St. Pölten (OTS/NLK) - Gestern, Dienstag, wurde der Schutzschirm für niederösterreichische Sportvereine von der NÖ Landesregierung beschlossen. In Niederösterreich finden seit dem 5. Oktober die meisten Sportveranstaltungen in orangen Bezirken ohne Zuschauer statt. Der Schutzschirm sieht zusätzlich zur NPO-Fonds-Förderung des Bundes in den betroffenen Bezirken eine Prämie pro Geisterspiel je nach Sportart und Liga von mindestens 500 Euro bis maximal 3.500 Euro im Zeitraum vom 5. Oktober bis 31. Dezember 2020 vor. „Es freut mich, dass wir mit unserem 2 Millionen Euro-Schutzschirm eine schnelle und unbürokratische Hilfe für unsere Sportvereine umsetzen konnten, um somit den weiteren Spielbetrieb zu gewährleisten. Mit dem Beschluss der Landesregierung können die Vereine nun die Richtlinien auf der Webseite des Landes, https://www.noe.gv.at/noe/Sport/Sport.html einsehen. Ab 1. November können Anträge für Geisterspiele in Niederösterreichs orangen Bezirken, rückwirkend für die Geisterspiele des Vormonats, bei der Sportabteilung eingereicht werden. Die Prämien werden so rasch wie möglich ausbezahlt“, betont Sport-Landesrat Jochen Danninger.

Im Hinblick auf die angekündigten Verschärfungen des Bundes bei Sportveranstaltungen auch in grünen und gelben Bezirken, forderte Landesrat Danninger eine Anpassung des NPO-Fonds, sodass neben den Fixkosten der Vereine auch die wesentlichen Kosten des Spielbetriebs, wie Schiedsrichterkosten und die Einnahmen-Entfälle aus der Kantine, von diesem Fonds abgedeckt werden: „Der NPO-Fonds ist ein sehr sinnvolles Instrument für die heimischen Sportvereine. Die Richtlinien des Fonds wurden aber in der Zeit des Lockdowns entwickelt, wo kein Spielbetrieb stattfand. Wir sind nun mit der Bundesregierung im Gespräch, damit dieser Fonds möglichst rasch an die aktuellen Gegebenheiten anpasst wird.“

Neben dem Schutzschirm hat das Land Niederösterreich auch eine Hotline unter der Nummer 02742/9005-12597 ins Leben gerufen, um die Sportvereine bei ihren Anträgen zu unterstützen. Diese wird bereits gut von den Vereinen angenommen. Die Aktion des Landes Niederösterreich „Service Freiwillige“ steht zudem unter der Nummer 0810 00 10 92 mit einem Steuerberater zur Verfügung, der im Bedarfsfall kostenlos die Einreichung und Abwicklung der Antragstellung beim NPO-Fonds übernehmen kann.

Nähere Informationen: Büro LR Danninger, Andreas Csar, Mobil 0676/812 12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, Sport.Land.Niederösterreich, Christian Resch, Mobil 0676/812 19876, E-Mail christian.resch @ noe.co.at, www.sportlandnoe.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse