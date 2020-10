styria digital one vermarktet ab sofort Webedia – Europas führenden Publisher von Film- & Gaming-Portalen

Neu im Netzwerk der sd one: gamestar.de, Deutschlands reichweiten-stärkste Webseite für PC-Spiele, moviepilot.de, die größte deutsche Filmcommunity, uvm.

Wien/Graz (OTS) - Die Entertainment- und Videospielbranche gehört zu den umsatzstärksten Branchen der Welt und zu den wichtigsten, wenn man die junge Zielgruppe mit seinen Markenbotschaften erreichen möchte. Passend zur neu gegründeten Gaming- & eSports Experten-Unit BEYOND GAMING der styria digital one (sd one) erhält Österreichs führende digitale Vermarktungsgemeinschaft, nun mit dem Webedia-Netzwerk erhält einen starken Reichweitenpartner im Bereich Film, Serien und Gaming. Mit Marken wie FILMSTARTS.de, GameStar.de, Gamepro.de, Mein-MMO.de, Moviepilot.de und Ninotaku.de ist Webedia in Deutschland die Nummer 1 im Film- und Gamingsektor und bringt deren AT-Traffic nun ins sd one Netzwerk. Durch die Kooperation können Unternehmen nun gezielt begeisterte heimische Fans und Interessierte im Entertainment-Bereich ansprechen. So verzeichnet das Portal Gamestar.de, Deutschland reichweitenstärkste Website für PC Spiele, im August 2020 rund 330.000 Unique User* und Moviepilot, Deutschlands größte Film-Community, 469.000 Unique User in Österreich.

Marion Stelzer-Zöchbauer, Prokuristin und Head of Media Sales der styria digital one, freut sich sehr über den Neuzugang: „Mit der Webedia-Gruppe konnten wir einen Top-Partner in der Entertainment-Industrie gewinnen, welcher unser Portfolio stark bereichert. Vor allem die männliche und jüngere Zielgruppe in unserem Netzwerk konnte dadurch noch weiter wachsen.“

Marc-Andreas Albert, Geschäftsführer von Webedia Deutschland, zeigt sich ebenfalls sehr erfreut angesichts der neuen Kooperation: „Wir freuen uns sehr mit Österreichs führendem Digitalvermarkter, der styria digital one, zusammenzuarbeiten und sind davon überzeugt, den richtigen Partner für eine Kooperation in Österreich gefunden zu haben. Wir haben eine sehr leidenschaftliche Community und bringen Millionen Kino- und Gaming-Enthusiasten zusammen, in dem wir ihre Sprache sprechen. Die styria digital one ergänzt uns hier hervorragend.“

* Quelle: Eigene Erhebung über Google Anslytics, August 2020

FILMSTARTS.de wurde 2002 als Portal für die Freunde des guten Films gegründet. Heute gehört FILMSTARTS zu den ersten Adressen unter den Online-Magazinen für Filminteressierte, mit umfangreichen Informationen zu den Neuheiten im Kino, im Fernsehen, auf DVD oder Blu-ray und im VoD-Bereich. Neben redaktionellen Inhalten, Interviews, Videoformaten und eigenen Kritiken bietet FILMSTARTS eine umfangreiche Datenbank mit Informationen zu Filmen, Stars, Serien und Kinos. FILMSTARTS berät alle Kinogänger bei der Wahl des richtigen Films und seiner Spielzeiten und den besten Filmen und Serien zum zu Hause gucken.

Deutschlands größte Film-Community Moviepilot.de wurde 2007 gegründet und widmet sich, unter dem Aspekt verschiedener Meinungen, täglich Nachrichten aus der Film- und Serienwelt. Die Redaktion arbeitet eng mit der großen und aktiven Community (über 500k angemeldete Mitglieder) zusammen, um Filmfans eine Stimme zu geben. Das Portal erreicht dank starker Social Media-Ausrichtung mehr als 280k YouTube-Abonnenten und allein auf Facebook über 2 Millionen Fans. Dazu kommen Twitter, Instagram sowie Pinterest. Moviepilot empfiehlt auf Basis von über 28 Millionen Bewertungen zu mehr als 100.000 Filmen und 10.000 Serien jedem Mitglied Entertainment nach seinem Geschmack.

Mein-MMO.de, das deutschsprachige Gaming-Magazin, beschäftigt sich seit seiner Gründung im Oktober 2013 mit aktuellen Onlinespielen auf dem PC und den Konsolen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Themen, die Spieler wirklich interessieren: Guides, News, Interviews mit den Entwicklern, Videos, Hintergrundberichte, Ausblicke, Kommentare, Tests und umfangreiche Artikel zum wachsenden und vielfältigen Genre. Das reicht von aktuellen Shootern bis hin zu Klassikern. Mein-MMO.de ist dicht an den Spielen und ihren Spielern dran, bringt nicht nur Mainstream-News, sondern wirft auch einen Blick hinter die Fassade und hat es seit seiner Gründung zu einer der führenden MMO-Seiten Europas gebracht.

1997 gegründet betreibt GameStar.de heute Deutschlands reichweitenstärkste Website für PC-Spieler, GameStar.de, Europas größten redaktionellen Gaming-Channel auf YouTube sowie Deutschlands meistgelesenes Print-Magazin über Computerspiele. Die Redaktion hilft ihren Usern, das Beste aus ihrem Lieblingshobby zu holen - egal ob im Heft, auf der Website oder den dazugehörigen Social Media Plattformen.

Als Deutschlands führende Marke für Videospielfans und Konsolenbesitzer liefert GamePro die spannendsten Geschichten und wichtigsten Informationen rund um PlayStation, Xbox und Nintendo, sowohl auf GamePro.de als auch im monatlich erscheinenden Magazin und auf sämtlichen Social Media Plattformen. Neben aktuellsten News und Infos finden Spieler dort eigene Videos, Minispiele, AMAs und Livestreams.

Ninotaku.de ist die Anlaufstelle Nummer 1 für japanische Popkultur: Anime, Manga, J-Games und Japan. Hier gibt es alles Wissenswerte zu beliebten Serien wie Attack on Titan, Dragon Ball, One Piece, Sword Art Online oder One Punch Man. Aber auch Geheimtipps und kleinere Titel hat das Portal jederzeit auf dem Schirm.

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und innovativer Sparring-Partner für Unternehmen in der Digitalisierung. Die sd one verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen ‚Styria Media Group‘-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, ligaportal.at, uvm. sowie externer Online-Angebote wie der Burda Lifestyle Medien, Media in Progress, volume.at, wetter.tv, uvm. Für zahlreiche namhafte Kunden aus allen Branchen betreut die sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Digital-Kampagnen inkl. Content-Erstellung sowie die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien und neuen Kommunikationslösungen und Werbeprodukten. Das große Medien- und Kunden-Netzwerk, die vielfältige Digital-Expertise und die Vernetzung mit der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation machen die sd one zu einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner für sämtliche digitalen Lösungen aus einer Hand. www.sdo.at

