„Wunder oder Plunder“: Wolfgang Böck präsentiert ORF-III-Quizabend für Trödelfans

Am 17. November um 22.50 Uhr im „ORF III Kulturdienstag“

Wien (OTS) - Aufheben oder wegwerfen? Diese Frage stellt Schauspieler Wolfgang Böck am Dienstag, dem 17. November 2020, um 22.50 Uhr in ORF III gleich mehrfach, wenn er unter dem Motto „Wunder oder Plunder“ einen Quizabend für Fans von antiquierten Alltagsgegenständen präsentiert. Für drei Kandidatinnen und Kandidaten geht es um mehr als um die reine Ehre, denn wer erfolgreich aus dem Ratespiel hervorgeht, darf die von Kunstexpertinnen und -experten ausgewählten Gegenstände mit nach Hause nehmen. Ein Kinderspiel ist es selbst für geübte Antiquitätenkennerinnen und -kenner nicht, die einzelnen Objekte als Wunder oder Plunder zu identifizieren.

Die Sendung im Detail:

In mehreren Runden müssen die Teilnehmer/innen ihr Wissen und Gefühl für Wertgegenstände unter Beweis stellen. Dabei wird ihnen in jeder Runde eine andere Fähigkeit abverlangt: Mal müssen die Trödelfans per Ferndiagnose entscheiden, wozu der recht ungewöhnliche Gegenstand dient, dann wieder gilt es, dessen Wert zu schätzen. Die Disziplin des blinden Ertastens ist ebenso gefragt wie eine kunsthistorische Einordnung der Objekte. Langeweile kommt dabei keine auf, denn der musikalische Countdown der Show-Band sorgt für den nötigen Druck und Präsentator Wolfgang Böck für den nötigen Witz, um die Ratefüchse auf Trab zu halten. Auch anspruchsvolle Kunstkennerinnen und -kenner kommen auf ihre Kosten, wenn die Expertinnen und Experten den Gegenständen mit fachkundigen Hintergrundgeschichten Leben einhauchen. Liegen die Trödelfans bei der Einschätzung der Artefakte richtig, dürfen sie diese mit nach Hause nehmen. Liegen sie falsch, gehen sie leer aus. Die Königsdisziplin liegt aber darin, das wahre Wunder vom Plunder zu unterscheiden, wenn zwei Objekte des gleichen Typus präsentiert werden.

