Future Law Award für Hule Bachmayr-Heyda Nordberg: Myflat ist beste Legal Tech Innovation 2020

Wien (OTS) - Am 13. Oktober wurden bei dem „Promoting the Best-Event“ die Future Law-Awards unter der Schirmherrschaft von Bundesministerin Dr. Alma Zadic vergeben. In ausgewählten Kategorien wurden herausragende Rechtsabteilungen und Rechtsanwaltskanzleien, die innovativsten Legal Tech Projekte im Rechtsbereich sowie die besten Rechtsanwältinnen und Unternehmensjuristinnen ausgezeichnet.

Hule Bachmayr-Heyda Nordberg durfte dabei den Award in der Kategorie „Legal Tech Innovation Kanzlei“ für das inhouse-entwickelte Legal Tech Tool myflat.at entgegennehmen.

Das von den Partnerinnen Dr. Carina Heißenberger und Dr. Stephanie Langer federführend entwickelte Tool bietet eine neue Abwicklungsplattform für die Bau- und Immobilienbranche, in welcher die Kanzlei ihr umfassendes Know-how aus Bauträgerprojekten gebündelt hat. Das Tool ermöglicht zum Beispiel den digitalen Austausch aller relevanten Dokumente, die automatische Erstellung von Verträgen, einen transparenten Austausch und die schnelle und effiziente Abwicklung von Bauträgerprojekten.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung – genau wie über die große Resonanz bei unseren Mandanten. Wir sind mit der Entwicklung von myflat deren Bedürfnissen gefolgt.“, so Dr. Stephanie Langer.

„Die digitalisierte Abwicklung im Immobilien- & Transaktionsbereich ist die Zukunft und wir sehen uns in dem Bereich als Vorreiter für unsere Klienten. Diese Auszeichnung bestätigt unseren Ansatz und freut uns deshalb auch ganz besonders“, ergänzt Dr. Christian Nordberg.



Über Hule Bachmayr-Heyda Nordberg

Hule Bachmayr-Heyda Nordberg ist eine Wirtschaftsrechtskanzlei mit Standorten in Wien, Innsbruck und Bratislava. Die Rechtsanwaltsgesellschaft hat ihre Schwerpunkte im Immobilien-, Bauvertrags-, Gesellschafts-, Vergabe- und IP/Markenrecht.

www.hbn-legal.at

