FPÖ – Hauser fordert Aus der 22 Uhr-Sperrstundenregelung in den westlichen Bundesländern

Wien (OTS) - „Wieder einmal hat es die schwarz-grüne Regierung verabsäumt, die 22 Uhr-Sperrstundenregelung aufzuheben!“, reagierte heute der freiheitliche Tourismussprecher NAbg. Mag. Gerald Hauser auf die Ankündigung der Regierung, ab Freitag neue COVID-Regeln einzuführen. „Da mittlerweile klar ist, dass die Gastronomiebetriebe nur für vier Prozent der Infektionen verantwortlich sind, muss die Sperrstunde mit 22 Uhr in den westlichen Bundesländern aufgehoben werden“, so Hauser.

„Man kann in ein Fass ohne Boden so viel Geld wie man will hineinstecken, wenn man aber den Betrieben die Erwerbsgrundlage nimmt, wird das alles nichts nutzen“, betonte Hauser und wies darauf hin, dass viele Betriebe bereits in ihrer Existenz gefährdet sind. „Ich fordere daher die Landeshauptleute auf, diese 22 Uhr-Sperrstundenregelung aufzuheben und die Wirte nach vorgegebene Vorschriften arbeiten und wirtschaften zu lassen“, sagte der FPÖ-Tourismussprecher.

