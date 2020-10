BAUMEISTER-HAUS-Gruppe auf Wachstumskurs -Darauf kann die ganze Branche bauen

Mit ihrem hohen Qualitätsanspruch befindet sich die BAUMEISTER-HAUS-Gruppe auf Wachstumskurs und gilt als wichtiger Arbeit- sowie Impulsgeber in der Branche.

Zu Jahresbeginn sorgte das Qualitätsnetzwerk, das aktuell rund 700 Mitarbeiter umfasst, mit neuem Rekordumsatz für Schlagzeilen. Ein deutliches Zeichen, dass die BAUMEISTERHAUS-Strategie funktioniert: Derzeit elf Bauunternehmen aus ganz Österreich treten unter der Dachmarke gemeinsam auf und unterstützen sich gegenseitig mit Know-how, Erfahrungsaustausch und Arbeitskräften. Alle Baumeister sind Spezialisten im Ziegelbau, treten als Bauträger und Generalunternehmer auf gelten auch im Bereich der Sanierung als erste Adresse. „ Top-Qualität aus einer Hand. Egal, was ansteht – wir sind die richtigen Partner “, betont Geschäftsführerin Doris Kallinger.

Fokus auf Kundenwünsche und Markttrends

Die Einführung des offiziellen Baumeisterhaus-Qualitätssiegels war ein wichtiger Schritt, um den Kunden Orientierung und Vertrauen zu geben. Zudem macht das Produkt „Haus 1“ die massive Ziegelbauweise auch für junge Familien leistbar. Ein Ohr für Kundenwünsche und stets die neuesten Trends im Blick – das ist der Baumeisterhaus-Weg. Regelmäßig besuchen die Bauunternehmer wichtige Fachmessen, um am Puls der Zeit zu sein und die aktuellen Entwicklungen aufzusaugen: vom wohngesunden Bauen bis zu digitalen Technologien. „Wir wollen eine Grundlage für die Arbeitswelt von morgen in der Baubranche schaffen und eine Vorreiterrolle einnehmen“, so Kallinger.

Stabiles Fundament für die Zukunft

Als Top-Arbeitgeber liegt dem Netzwerk die Nachwuchsförderung sehr am Herzen. „ Es macht uns stolz, dass die Bauunternehmen unserer Gruppe jeweils zu den Top-Ausbildungsbetrieben ihrer Regionen zählen und ihren Lehrlingen alles mit auf den Weg geben, was es für eine erfolgreiche Zukunft braucht“, unterstreicht Präsident Bmstr. DI Stefan Auer von Auerbau in Umhausen. Insgesamt 79 Lehrlinge werden gerade auf das Berufsleben optimal vorbereitet. Dass die Lehrlingsbesten jedes Jahr mit einem gemeinsamen Actiontrip in die AREA 47 belohnt werden, trägt sicherlich auch zur Attraktivität der Baumeisterhaus-Gruppe bei. Willst du dazugehören? Dann gleich bewerben! www.baumeisterhaus.at

