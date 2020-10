UEFA Europa League Topspiel auf PULS 4: Rapid Wien vs. FC Arsenal morgen um 18:15 Uhr LIVE

Zum Auftakt der UEFA Europa League Gruppenphase zeigt PULS 4 den Kracher SK Rapid gegen FC Arsenal. Rapids letzter Meistertrainer Peter Pacult ist als Co-Kommentator zu Gast.

Wien (OTS) - Auf nicht weniger als 13 Meisterschaften und 14 Pokalsiege kann der FC Arsenal in seiner glorreichen Geschichte zurückblicken. Trotz klarer Rollenverteilung will der SK Rapid mit mannschaftlicher Geschlossenheit an denkwürdige Europa-League Abende aus der Vergangenheit anknüpfen und dem Starensemble der Gunners die Stirn bieten. Rapids letzter Meistertrainer Peter Pacult wird als Co-Kommentator an der Seite von Michael Gigerl agieren.

PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Florian Knöchl, Kommentator: Michael Gigerl, Co-Kommentator: Peter Pacult, Experte: Johnny Ertl, Reporter: Mario Hochgerner

Die Highlights aller weiteren Begegnungen des Spieltages, besonders ausführlich Tottenham gegen LASK und Wolfsberg gegen ZSKA Moskau, präsentiert PULS 4 ab 23:15 Uhr

UEFA Europa League: SK Rapid vs. FC Arsenal

Morgen, um 18:15 Uhr live auf PULS 4



Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com



