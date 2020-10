INVESTER United Benefits übernimmt Asset Management Mandat für Wohnbauprojekt

4.900 m² Gesamtnutzfläche - 73 freifinanzierte Mietwohnungen, 2 Gewerbeeinheiten, 47 PKW-Stellplätze - Sehr gute Verkehrsanbindung - Geplante Fertigstellung Ende 2020

Das Projekt Wagramer Straße ist nicht nur ein weiterer Meilenstein für den Ausbau unserer Asset Management Wohnen Sparte, sondern zeigt auch, dass wir trotz dieser herausfordernden Zeiten einen positiven Abschluss für die Wealthcore Investment Management erzielen konnten. Michael Klement, CEO INVESTER United Benefits GmbH 1/2

Um für die institutionellen Investoren wie Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen ein Höchstmaß an Sicherheit und Renditepotenzial zu erreichen, setzen wir beim Ankauf vor allem auf neue Wohnbauprojekte, die in Bezug auf die sehr gute Lage und Konzept überzeugen. Bei diesem Investment stimmt sowohl der urbane Quartiers-Charakter als auch die Entwicklungsperspektive. Christoph Wendl, geschäftsführender Gesellschafter der WEALTHCORE Investment Management GmbH 2/2

Wien (OTS) - Die INVESTER United Benefits GmbH strukturiert den Ankaufsprozess des Wohnbauprojekts „WAG 115-117“ für den von der Münchner WEALTHCORE Investment Management GmbH verwalteten Spezialfonds „Wealthcore Austria Living I“. Darüber hinaus wird INVESTER United Benefits zukünftig auch als Asset Manager für das Objekt agieren. Vermittelt wurde das Projekt durch die Teamneunzehn GmbH. Das Projekt soll nach Fertigstellung an WEALTHCORE übergeben werden. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.



„Das Projekt Wagramer Straße ist nicht nur ein weiterer Meilenstein für den Ausbau unserer Asset Management Wohnen Sparte, sondern zeigt auch, dass wir trotz dieser herausfordernden Zeiten einen positiven Abschluss für die Wealthcore Investment Management erzielen konnten.“ , so Michael Klement, CEO INVESTER United Benefits GmbH.



Christoph Wendl, geschäftsführender Gesellschafter der WEALTHCORE Investment Management GmbH: „Um für die institutionellen Investoren wie Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen ein Höchstmaß an Sicherheit und Renditepotenzial zu erreichen, setzen wir beim Ankauf vor allem auf neue Wohnbauprojekte, die in Bezug auf die sehr gute Lage und Konzept überzeugen. Bei diesem Investment stimmt sowohl der urbane Quartiers-Charakter als auch die Entwicklungsperspektive.“



Das Wohnprojekt befindet sich in der Wagramer Straße 115-117 im 22. Wiener Gemeindebezirk. Die Wohnhausanlage wird insgesamt 73 Wohnungen und 2 Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss umfassen. Abgerundet wird das Projekt durch 47 PKW-Stellplätze, welche den künftigen Bewohnern zur Verfügung stehen. Die Wohnungen mit modernen Grundrissen haben eine Größe zwischen 30 und 100 Quadratmetern. Der Großteil der Wohneinheiten verfügt über eine Freifläche (Balkon, Terrasse, Loggia).



In der Nähe des Objektes befinden sich das größte Einkaufzentrums Wiens, das Donau Zentrum, sowie Österreichs größtes Kongresszentrum, das Vienna International Center (VIC), bekannt als UNO-City und Sitz der vereinten Nationen. Das Gebiet um die Wagramer Straße gewinnt dabei laufend an Attraktivität. Auf kurzem Weg erreicht man die Alte Donau und die Donauinsel, beides besonders beliebt bei der Wiener Bevölkerung.



Der Standort zeichnet sich weiters durch seine perfekte Verkehrsanbindung aus. Die U-Bahn-Station Kagraner Platz ist in 2 Gehminuten erreichbar. Von da aus erreicht man das Stadtzentrum bequem in nur wenigen Minuten. Auch der Anschluss an das Autobahnnetz ist nur 5 Minuten entfernt.



Über INVESTER United Benefits



INVESTER United Benefits ist ein unabhängiger Initiator, Entwickler und Asset Manager einzigartiger Immobilienprojekte im zentraleuropäischen Raum. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Plattform für innovative Immobilienprojekte in den Assetklassen Wohnen, Hotel und Retail zu schaffen und nachhaltige Ertragschancen für Investoren zu ermöglichen. Derzeit betreut INVESTER ein Projektvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro und beschäftigt 40 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.invester.at



Über Wealthcore Investment Management

Die WEALTHCORE Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in München wurde von vier Partnern aus der Immobilienbranche gegründet. Das Spektrum von WEALTHCORE umfasst den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Immobilien über alle Assetklassen hinweg. Das WEALTHCORE Management hat bereits Transaktionen in Höhe von mehr als 3,5 Milliarden Euro in Europa umgesetzt. Die Investoren sind deutsche und internationale Pensionskassen, Versicherungen und Family Offices sowie weitere ausländische, institutionelle Investoren. Mehr Informationen unter: www.wealthcore.com



Rückfragen & Kontakt:

PRESSEKONTAKT INVESTER United Benefits GmbH

Julia Nalepka, BA

Marketing & Communications

Tel.: +43 1 512 05 33 218

E-Mail: j.nalepka @ invester.at