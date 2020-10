I am from Austria: Der Österreicher-Tag auf der Antenne Kärnten

So klingt der Nationalfeiertag! Am 26. Oktober gibt’s auf Antenne Kärnten von 10 bis 18 Uhr nonstop die größten Hits aus Österreich

Klagenfurt (OTS) - Alle sind dabei, die großen Austropop-Legenden ebenso wie die jungen Chartstürmer: Am Nationalfeiertag weht den Hörerinnen und Hörern von Antenne Kärnten zu Ehren unserer heimischen Musikerinnen und Musikern rot-weiß-roter Wind um die Ohren. Von 10 bis 18 Uhr begleiten am 26. Oktober ausschließlich die größten Hits made in Austria die Kärntnerinnen und Kärntner durch den Feiertag.

Dabei sollen keine Wünsche offenbleiben. Deshalb sind Hörerinnen und Hörer ab sofort eingeladen, auf antenne.at ihre Austro-Lieblingshits einzuschicken. Und für alle, die davon nicht genug kriegen können, laufen die besten Klassiker und brandneuen Hits aus Österreich nonstop im Austrohits-Stream von Antenne Kärnten, abrufbar im Web und via Antenne App. 365 Tage im Jahr Nationalfeiertag – mehr Musik aus dem schönsten Land der Welt geht nicht!

