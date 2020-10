Morgen: Kardiologen, Ärztekammer und Gesundheitsministerium präsentieren wissenschaftsbasierte Impfkampagne und ÖKG-Jahrestagung

Wien (OTS) - Die Österreichische Kardiologische Gesellschaft führt zwischen 1. und 3. November 2020 ihre Jahrestagung unter dem Motto „Präventive Herzmedizin – neu definiert. Rechtzeitig vorbeugen, erkennen und behandeln“ durch. Passend zum Generalthema Prävention und unter dem Eindruck von COVID-19 hat die ÖKG in den vergangenen Wochen an einer Kampagne gearbeitet, die der traditionell stark emotionalisierten Impfdiskussion in Österreich fachliche Inhalte zu den Themen Grippe- und Pneumokokken-Impfung aus Sicht der medizinischen Wissenschaft und der kardiologischen Erfahrung hinzustellt. Aus diesem Anlass findet morgen, Donnerstag, eine Pressekonferenz mit ÖKG-Präsident Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Siostrzonek (Ordensklinikum Linz), ÖKG-President Elect und -Generalsekretär Univ.-Prof. Dr. Metzler, MSc, Ärztekammer-Präsident Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, PhD, und PDin Mag.a Dr.in Maria Paulke-Korinek, PhD, DTM vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, statt. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen - für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt. Aufgrund der aktuellen Sicherheitsvorgaben ist die Zahl an verfügbaren Plätzen vor Ort begrenzt. Eine Anmeldung unter office @ eipeldauer-consulting.com ist deshalb erforderlich. Ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden. Sollten Sie nicht vor Ort teilnehmen wollen oder können, übertragen wir die PK über folgenden Livestream: https://www.facebook.com/impfenschuetzt.at/posts/121652283038694.

Datum: 22.10.2020, 10:30 Uhr

