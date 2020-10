Neue politische Bewegung in Österreich: Die Bürgerlisten

Der gewählte Bundesvorstand trifft sich in Linz am 24.10. um gemeinsame politische Ziele und Themen zu finden

Graz/Linz (OTS) - Am Samstag, den 19. September wurde „WIR – DIE BÜRGERLISTEN“ in Hart bei Graz gegründet. „WIR – DIE BÜRGERLISTEN“ möchte alle wahlwerbenden, parteiunabhängigen Gruppen Österreichs zu einer neuen politischen Kraft zusammenführen. Um als Bürger- oder Namenslisten den Einzug in den Gemeinderat zu schaffen, müssen große Hürden genommen werden, die oftmals unüberwindlich sein können.

Als übergeordnete Interessensvertretung wird sich „WIR – DIE BÜRGERLISTEN“ dafür stark machen, dass die Chancen unabhängiger Parteien gestärkt werden. Nur so kann echte Demokratie gelingen. Neben einer politischen Akademie, in der unabhängige Mandataren Weiterbildung zu allen kommunalpolitisch relevanten Sachverhalten angeboten werden soll, werden eine Beratungsstelle für Gemeinde- und Baurecht eingerichtet sowie regelmäßige Treffen auf Bezirksebene angeboten um Erfahrungen austauschen und Synergien nutzen zu können. Alle Namens- und Bürgerlisten sind eingeladen, sich zusammenzuschließen, mit dem Ziel, der Politik wieder den Zweck zu geben, den sich die Menschen wünschen: Vertretung von BürgerInneninteressen.

"WIR die Bürgerlisten" ist eine Dachorganisation parteiunabhängiger Menschen in der Politik. Als solche verfügen WIR über eine enorme inhaltliche und personelle Vielfalt. Unsere Spannweite reicht vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Von pulsierenden urbanen Zentren bis in die entlegensten ländlichen Regionen. Von der kleinen Oppositionsfraktion bis ins Bürgermeisteramt und vom politischen Start-Up bis zur Liste mit Landtagserfahrung.

Eine außergewöhnliche Konstellation also, geprägt und gestaltet von ebenso außergewöhnlichen Menschen. Ihnen nämlich genügt es nicht sich zurück zu lehnen und zu kritisieren. Sie wollen anpacken, ihre Zukunft und die ihrer Kinder selbst gestalten. Dafür übernehmen sie Verantwortung und schrecken, wie David gegen Goliath, auch vor der größten Herausforderung nicht zurück. Ihr Ziel: Direkte BürgerInnenvertretung - ohne Parteifilter - ohne Schnickschnack - direkt & demokratisch. Und weil sie das oft alleine tun müssen, sorgen "WIR die Bürgerlisten" jetzt dafür die Kraft der Davids zu sammeln, um unabhängige BürgerInnenvertretung auf ein neues Level zu heben!

Rückfragen & Kontakt:

Parteisekretariat: Anna Berndorfer 06605510584