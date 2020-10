Neuer Look für "Niederösterreich Heute"

"Niederösterreich heute" erstmals aus dem neuen Sendestudio - am Donnerstag, 22. Oktober 2020, 19 Uhr, ORF 2/N

St. Pölten (OTS) - „Niederösterreich heute“ bekommt ein völlig neues Aussehen. Am 22. Oktober sendet die Redaktion des ORF Niederösterreich aus einem neuen Studio im Funkhaus in Sankt Pölten. Damit erhält die erfolgreiche Regionalsendung nach mehr als 15 Jahren ein neues Erscheinungsbild und mehr Möglichkeiten der modernen Präsentation, um auch dem steigenden Informationsbedarf des Publikums gerecht zu werden. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie wichtig verlässliche und anschauliche Nachrichten sind. In der Coronavirus-Krise hatte „Niederösterreich heute“ die höchsten Einschaltquoten seit 20 Jahren.

Große LED-Wände und ein kreatives Möbelstück

Im neuen halbkreisförmigen Studio bildet künftig ein moderner Moderationstisch den Mittelpunkt. Das deutlich kreativere Möbelstück schafft durch die zusätzliche Sitzgelegenheit Gesprächspositionen für stehende und sitzende Moderationen, auch mit Studiogästen. Zwei große LED-Wände sorgen nicht nur dafür, dass Bilder künftig noch eindrucksvoller präsentiert werden können, sie bieten auch neue Möglichkeiten Grafiken darzustellen. Der Wechsel von einem zum anderen Bildschirm während einer Moderation ist ebenfalls möglich und bringt mehr Bewegung ins Studio.

Für das Design des neuen Studios sind Architekt Christian Elgner und der Art-Director des ORF Michael Hajek verantwortlich. Mit bestimmten Materialien, wie Holzelementen und mit neuen Farbstimmungen soll zusätzlich eine angenehme Atmosphäre entstehen.

Mit dem neuen Studio bekomme „Niederösterreich heute“ ein „modernes, elegantes und ansprechendes Design“, betont ORF Niederösterreich Landesdirektor Norbert Gollinger, der auch „viele neue Möglichkeiten“ für die Moderatorinnen und Moderatoren sieht, „alle wichtigen Neuigkeiten sehr ansprechend, sehr übersichtlich und sehr präzise dem Publikum zu präsentieren“. „Mit dem neuen Studio können wir unsere aktuellen Informationen noch viel attraktiver und abwechslungsreicher präsentieren“, unterstreicht auch ORF Niederösterreich Chefredakteur Robert Ziegler.

Erste Sendung aus dem neuen Studio am 22.Oktober

Während des vierwöchigen Umbaus diente das Foyer des Landesstudios als Ausweichstudio. Werner Fetz ist der erste „Niederösterreich heute“ Moderator, der die Zuseherinnen und Zuseher am 22. Oktober aus dem neuen Studio begrüßen wird. Niederösterreich ist damit nach Wien das zweite Bundesland, das ein neues Sendestudio erhält. Bis Mai 2021 folgen alle sieben weiteren Bundesländer.

„Bundesland heute“ ist mit 56 Prozent Marktanteil und einer Reichweite von knapp 1,4 Millionen Seherinnen und Sehern pro Tag im heurigen Jahr gemeinsam mit der „Zeit im Bild“ die meistgesehene tägliche Sendung des ORF. „Die tägliche regionale Information ist das, was in dieser Verlässlichkeit nur der ORF bietet“, unterstreicht auch ORF Niederösterreich Chefredakteur Robert Ziegler. Das habe vor allem die Coronavirus-Krise gezeigt, in der „Niederösterreich heute“ mit bis zu 400.000 Zuseherinnen und Zusehern die höchsten Einschaltquoten seit 20 Jahren verzeichnete.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572