WKÖ-Kühnel begrüßt Microsoft Cloud-Rechenzentrum in Österreich

Geplante Investition in Höhe von 1 Mrd. Euro sorgt für enormen Digitalisierungs-Schub und wichtige Impulse

Wien (OTS) - „Das ist eine großartige Chance für den IT-Standort Österreich“, so Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) vor dem Hintergrund der heute präsentierten Pläne Microsofts für eine Cloud-Rechenzentrumsregion in Österreich: „Unser Ziel ist es, den heimischen Innovationsstandort weiter effektiv zu stärken. Das Engagement von Microsoft werde viel dazu beitragen, Digitalisierungschancen besser zu nutzen.“

Zudem ist laut Studien zu erwarten, dass die Investition von Microsoft in eine neue Cloud-Region zu einer zusätzlichen gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung in Höhe von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar führen wird. „Kunden, egal ob EPU, Handwerker oder Industriebetriebe können davon profitieren“, so Kühnel.

Gleichzeitig erwartet die Wirtschaft auch wichtige Impulse gegen den IT-Fachkräftemangel. Erfreulich sei, dass durch die Initiative Microsofts ein umfassender Qualifizierungsschwerpunkt gelegt werde. „Digitalisierung und Qualifizierung sind das Um und Auf für einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort. Und je mehr Anstrengungen in diesem Bereich unternommen werden, umso besser ist das für den heimischen Standort“, so Kühnel, die darauf verweist, dass mit dem neuen Rechenzentrum von Microsoft gleichzeitig ein weiterer Schwung zur Festigung des IKT-Standortes Österreich erfolgt. (PWK475/us)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe