FPÖ-Ragger/Theuermann: Windpark auf der Koralpe ist Horrorszenario für Lavanttaler Natur und Kulturlandschaft!

Verfehlte Energiepolitik der Landesregierung unterstützt lediglich Profitgier von einzelnen Energieerzeugungsbetrieben

Klagenfurt (OTS) - Im Zuge der UVP-Verhandlung zum Windparkprojekt Bärofen auf der Koralpe halten der Freiheitliche Bezirksparteiobmann von Wolfsberg Nationalratsabgeordneter Mag. Christian Ragger und die Landesparteisekretärin der FPÖ Kärnten Mag. Isabella Theuermann erneut unmissverständlich fest: „Wir lehnen die Errichtung eines Windparks auf der Koralpe ganz klar ab. Jegliche Planung in dieser Hinsicht ist sofort zu stoppen!“

„Die Errichtung von Windkraftanlagen auf den Kärntner Bergen schädigt und zerstört unsere Natur, die Kärntner Kulturlandschaft und den Lebensraum von Wildtieren und Pflanzen unwiederbringlich. Es kann nicht sein, dass man die Schönheit des Landes Kärnten durch Windräder auf unseren Almen aufs Spiel setzt. Allein die Schlägerungs- und Grabungsarbeiten für Zufahrtsstraßen und Hochspannungsleitungen im Zuge der geplanten Errichtung würde die Koralpe unwiederbringlich entstellen“, so Ragger. Auch die Wertschöpfung für die Region Lavanttal ist für den FPÖ Nationalratsabgeordneten nicht erkennbar:

„Im Endeffekt hat nur die Betriebs- und Errichtungsgesellschaft einen monetären Nutzen aus dem Windpark. Strom aus Windkraftanlagen treibt den Strompreis de facto nach oben. Die Zeche dafür ist von der Kärntner Bevölkerung zu bezahlen.“

Die FPÖ-Spitzenkandidatin für die Bürgermeisterwahl in Wolfsberg ergänzt: „In Kärnten leben wir Natur- und Landschaftsschutz und es ist das höchste Gut, die Einzigartigkeit unsere Berge auch für unserer Kinder und Kindeskinder zu erhalten. Auch den nachfolgenden Generationen sollen unsere Almen noch zur Erholung dienen. Die Zerstörung dieses Allgemeingutes aus reiner Profitgier von einzelnen Energieerzeugungsbetrieben kann und will ich nicht hinnehmen.“

„Nutzen wir die in Kärnten vorhandenen Potentiale der Wasserkraft, der Sonnenkraft und der Biomasse. Allein in diesem Sektor kann im Lavanttal ein Green-Valley entstehen. Und das ohne massive Zerstörung unserer Natur. Um der verfehlten Energiepolitik der Landesregierung entgegenzutreten, wird die FPÖ in den Gemeinderäten der Lavanttaler Gemeinden deshalb auch eine Resolution einbringen, damit ein weiteres starkes Signal gegen die Windkraft aus den Regionen in Richtung Arnulfplatz gesendet wird“ so Theuermann abschließend.

