ORF Vorarlberg ehrt Ersthelfer – „DECUS“-Auszeichnung 2020

Wien (OTS) - Immer wieder werden Menschen durch ihr vorbildliches Handeln zu Ersthelfern und Lebensrettern. Deswegen vergab der ORF Vorarlberg am Abend des 19. Oktober 2020 gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Raiffeisenbankengruppe Vorarlberg bereits zum 13. Mal den „DECUS“-Preis als „Dank für Engagement, Courage und Selbstlosigkeit“. Die Preisträger wurden im Rahmen einer kleinen Preisverleihung ohne Publikum und unter Einhaltung der entsprechenden Corona-Präventionsmaßnahmen im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ausgezeichnet.

Ein großes Dankeschön

Mit dem „DECUS“-Preis werden Ersthelfer geehrt, die Mut und Selbstlosigkeit in einer brenzligen Situation bewiesen haben. Die Jury hat von den insgesamt 27 nominierten Ersthelferinnen und Ersthelfern vier Personen mit dem „DECUS“ ausgezeichnet. Zudem wurden zwei Sonderpreise für jugendliche Ersthelfer vergeben.

Die Ersthelfer wurden mit einer Trophäe, einer Urkunde und einem ORF-Überraschungspaket von ORF-Landesdirektor Markus Klement, Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und vom Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Wilfried Hopfner geehrt.

Der „DECUS“-Preis ist eine Aktion von ORF Vorarlberg, Rotes Kreuz Vorarlberg und Raiffeisen Bankengruppe Vorarlberg – in Zusammenarbeit mit Arbeiter-Samariterbund, Wasserrettung, Feuerwehr, Bergrettung und Polizei.

Die „DECUS“-Preisträger 2020

Stefanie Keckeis aus Rankweil bemerkt während einer Autofahrt ein brennendes Haus und rettet ein Kleinkind über den Balkon des Hauses. Passanten tun es ihr gleich und retten das zweite Kind, ehe die Polizei die Mutter aus dem brennenden Haus bergen kann.

Harun Erbek aus Bregenz reagierte rasch, als ein Mann mittleren Alters neben ihm zu Boden kippt und nach Luft ringt. Er beginnt sofort mit der Reanimation. Er setzt den Notruf ab und ein kompetenter Disponent der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle begleitet Erbek über das Telefon durch die Situation und leitet ihn Schritt für Schritt an, die Herzdruckmassage fortzusetzen.

Herbert Tschamon aus Nenzing verbringt gemeinsam mit seinem Sohn Niklas einen entspannten Badetag. Niklas bemerkt ein lebloses Kind an der Wasseroberfläche und sein Vater reagiert sofort, hebt es aus dem Wasser und übergibt es dem Bademeister. Die Bademeister reanimieren das Kind und übergeben es der Rettung zur weiteren Behandlung.

Ein über 80 Jahre altes Ehepaar hält sich mit Freunden und deren Kindern – unter ihnen Bernhard Wagner aus Vandans und sein Sohn Lukas – im Maisäß Lifinar in St. Gallenkirch auf. Auf dem Weg zum Auto klagt der ältere Mann über Schwindel und stürzt. Sie setzen den älteren Mann ins Auto. Sekunden danach verschlechtert sich sein Gesundheitszustand dramatisch, er kann sich nicht mehr bewegen. Lukas setzt sofort den Notruf ab, macht sich auf die Suche nach einem geeigneten Landeplatz für den Hubschrauber und stellt sich in Position.

Die beiden Freunde Julian Müller und Lorenz Baumann spazieren auf den Karren in Dornbirn. Plötzlich hören sie panische Hilfeschreie einer Frau. Deren Partner sackt zusammen und kann nicht mehr aufstehen. Lorenz und Julian eilen dem Paar zu Hilfe. Herr Baumann holt sein Erste-Hilfe-Paket aus dem Rucksack. Seine Vermutung eines Schwächeanfalls erhärtet sich. Mit diesem Wissen wählt er den Notruf 144 und fordert die Bergrettung an. Währenddessen widmet sich Julian Müller der psychologischen Betreuung des Patienten und seiner Partnerin. Er weist die Bergrettung ein und Lorenz Baumann hilft den Bergrettern, den Patienten via Schleifkorbtrage zum Auto der Bergrettung zu befördern.

Jurymitglieder:

Anna Neuschmid, Kabarettistin

Wilfried Hopfner, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

Günter Lampert, Alt-Landtagsvizepräsident

Roland Gozzi, Geschäftsführer Rotes Kreuz Vorarlberg

Irina Bas, ORF Vorarlberg

„DECUS“-Preis Auszeichnungen:

Stefanie Keckeis

Harun Erbek

Lorenz Baumann

Julian Müller

„DECUS“-Sonderpreis:

Niklas Tschamon

Lukas Wagner

Weitere Nominierungen:

Marielle König-Moosmann

Ulrike Hubounig

Fabian Frick

Andreas Walter

Christian Sezer

Simone Obholzer

Dieter Moosmann

Jan Bleil

Elias Nesensohn

Samuel Nesensohn

Marc Iser

Peter Quaedvlieg

Maria Goergen

Markus Tantscher

Hubertus Van Moll

Stefan Rath

Mario Burtscher

Elisabeth Domig-Haller

Rückfragen & Kontakt:

Simon Bitriol, MA LL.B.(WU)

Landesdirektion ORF Vorarlberg

T: +43 5572 301-22559

simon.bitriol @ orf.at