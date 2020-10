NEU: Covid-19-Schnelltest im Seminar- und Tagungsbereich des Boutiquehotels The Harmonie Vienna

Meetings und Seminare sicher abhalten: Antigen-Schnelltest liefert in 15 Minuten Ergebnis

Unsere Business-Kunden haben nach fünf Monaten Home-Office wieder verstärkt das Bedürfnis nach direkter Kommunikation, nach Präsenz-Fortbildungsveranstaltungen und nach persönlichem Austausch im Team. Wir spüren endlich wieder Nachfrage nach Seminar- und Meeting-Räumen und haben uns daher Gedanken gemacht, wie wir für unsere Kunden diese Meetings so sicher wie möglich gestalten können Hoteleigentümerin Mag. Sonja Wimmer

Wien (OTS) - Seminare, Meetings und Fortbildungen sind im Geschäftsleben unverzichtbar und in kleinem Rahmen mit fixer Sitzplatzzuteilung erlaubt. Damit Veranstaltungen im professionellen und doch gemütlichen, stilvollen Rahmen abgehalten werden können, bietet das Boutiquehotel The Harmonie Vienna nun als eines der ersten Hotels Österreichs auch die Möglichkeit an, vor Veranstaltungsbeginn Antigen-Schnelltests an allen Teilnehmern durchzuführen, sodass innerhalb von 15 Minuten Testergebnisse vorliegen.

Zum Einsatz kommt der Nadal Covid-19 Antigen Schnelltest des auf in-vitro Schnelldiagnostik spezialisierten Herstellers Nal von Minden. Durchgeführt werden die dafür notwendigen Rachenabstriche von medizinischen Spezialisten wie einer diplomierten Krankenschwester oder einem Arzt in einem gesonderten Raum im Seminarbereich des Hotels.

Die Kosten für diesen Test betragen pro Person €10,-. Hinzu kommt eine einmalige Abwicklungspauschale von €100,- pro Veranstaltung.

„ Unsere Business-Kunden haben nach fünf Monaten Home-Office wieder verstärkt das Bedürfnis nach direkter Kommunikation, nach Präsenz-Fortbildungsveranstaltungen und nach persönlichem Austausch im Team. Wir spüren endlich wieder Nachfrage nach Seminar- und Meeting-Räumen und haben uns daher Gedanken gemacht, wie wir für unsere Kunden diese Meetings so sicher wie möglich gestalten können ,“ erklärt Hoteleigentümerin Mag. Sonja Wimmer.

Die Antigen-Schnelltests der Firma Nal von Minden, die bereits erfolgreich im Rahmen einer groß angelegten Testung von Studierenden an der WU Wien zum Einsatz kamen, liefern innerhalb weniger Minuten ein Ergebnis, sodass einem entspannten Meeting-Termin im The Harmonie Vienna nichts im Wege steht.

www.harmonie-vienna.at

Rückfragen & Kontakt:

pr.com PR- und Medienberatungs GmbH

Angela Pengl-Böhm

01 595443322

apb @ pr-com.at

www.pr-com.at