„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien in ORF 1

Am 21. Oktober um 21.55 Uhr

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2020 heißt es um 21.55 Uhr in ORF 1 wieder „Gute Nacht Österreich“! Peter Klien schlüpft einmal mehr in die Rolle des rasenden Reporters und ist u. a. auf dem Parteitag der Wiener SPÖ unterwegs. Vor sein Mikro treten alle Granden der Wiener Sozialdemokratie. Thema der Sendung ist auch die Öffentlichkeitsarbeit der Neuen Volkspartei. Höchste Zeit für Klien, sich mit dieser Spielart der erfolgreichen politischen Kommunikation näher auseinanderzusetzen.

Und was sagen die Österreicherinnen und Österreicher zum Waffenrecht? Soll es gelockert werden, soll die Nation sich ein Vorbild an den USA nehmen? „Gute Nacht Österreich“ hat sich umgehört.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at