Tierschutzminister Anschober: Verbesserungen in der Schweinehaltung sind mein Ziel!

Allianz von Politik, Landwirtschaft, Handel, Konsumentinnen und Konsumenten gefordert

Wien (OTS) - Bereits gestern nahm Tierschutzminister Anschober eine VGT-Petition gegen Vollspalteböden in der Schweinehaltung, die von 68.630 Menschen unterstützt wird, entgegen. Dabei wurde ihm auch das Gutachten im Auftrag von Greenpeace und der Tierschutzombudstelle Wien zur Problematik des Schwanzkupierens überreicht.

"Es ist klar, dass wir in der der Ferkelzucht und der Schweinemast in Österreich einige Herausforderungen zu meistern haben. Hier braucht es deutliche Entwicklungsschritte. Ich stehe für eine Strategie, die dafür sorgt, dass sich das Tierwohl Schritt für Schritt verbessert, die Landwirtinnen und Landwirte mit den daraus resultierenden Mehrkosten jedoch nicht allein im Regen stehen gelassen werden", erklärt Tierschutzminister Rudolf Anschober.

Wichtig sei dafür eine enge Abstimmung mit Landwirtschaft und Landwirtschaftsministerium, damit dieses dementsprechende Vorgaben auch mit Investitionsförderungen und Umstiegshilfen begleitet wird. Auch der Handel müsse mit ins Boot geholt werden.

"Wir brauchen von staatlicher Seite klare gesetzliche Vorgaben und die zielgenaue Vergabe von Fördermitteln. Aber wir brauchen auch einen Markt, auf dem faire Preise erzielt werden und Produkte mit höherem Tierwohl nicht durch billigere Produkte aus dem Ausland ersetzt werden. Hierfür müssen wir eine Allianz in Österreich schmieden", fordert Anschober.

Die Vorbereitungen für die rechtlichen Anpassungen wurden bereits von den Beamtinnen und Beamten des Tierschutzministeriums getroffen.

"In meinem Haus ist bereits eine Novelle der 1. Tierhalteverordnung in Erarbeitung, die unter anderem auch Verbesserungen bei der Schweinehaltung beinhaltet. Wir benötigen noch das finale Einvernehmen mit dem Landwirtschaftsministerium und dann können wir den parlamentarischen Begutachtungsprozess starten", so Anschober.





