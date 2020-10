Favoriten: Halloween im Böhmischen Prater am 25.10.

Bitte um Anmeldungen zur Freiluft-Feier: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Bereits vor dem offiziellen „Halloween“-Abend (31. Oktober) ist der Böhmische Prater in Wien-Favoriten der Schauplatz einer Festivität im Zeichen der Kürbisse: Gefeiert wird am Sonntag, 25. Oktober, zwischen 13.30 und 16.30 Uhr, unter freiem Himmel beim Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c). Einer der Höhepunkte der überhaupt nicht schaurigen „‘Outdoor‘ Familien-Halloween-Party“ ist der Auftritt des Wiener Zauberkünstlers und „Familiy-Entertainers“ Pierre Mardue. Ebenso kurzweilig ist das Animationsprogramm mit Kürbis-Schnitzereien und Kürbis-Bemalungen. Christiane schmückt die Besucherinnen und Besucher auf Wunsch mit zum Anlass passenden Motiven („Kinder-Schminken“ und „Airbrush Tattoo“). 5 Gäste mit den besten „Halloween“-Kostümen erhalten Preise. Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ hebt an dem Nachmittag „Unkostenbeiträge“ des Publikums ein (4 Euro pro Person). Das Verbandsteam achtet auf die Einhaltung der Corona-Bestimmungen und ersucht um Anmeldungen zu dieser Veranstaltung für die ganze Familie: Telefon 0676/720 94 11 und E-Mail m.fritz@musicreport.at (Ansprechpartner: Manfred Fritz).

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Zauberkünstler Pierre Mardue: www.pierre-mardue.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

