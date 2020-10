Gerstl zu Tomaselli: "Aufklärung rund um Immobilien-Projekte muss in den eigenen Grünen Reihen stattfinden!"

Wien (OTS) - Wolfgang Gerstl, VP-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss, empfiehlt seiner Kollegin Nina Tomaselli, ihre investigative Energie in Sachen Immobilien-Projekte lieber auf die eigenen Reihen zu konzentrieren. "Meines Wissens ist ihr Parteikollege Christoph Chorherr der einzige, gegen den wegen Immobiliengeschäften ermittelt wird. Wenn sie es also ernst meint, ist sie in der eigenen Partei thematisch bestens aufgehoben", so Gerstl. Denn abseits der aufklärungswürdigen Vorgänge rund um Chorherr treibe die neu entdeckte Leidenschaft "lediglich seltsame Blüten", zeigt sich Wolfgang Gerstl erstaunt über die ständigen inhaltlichen Querschläger der Grünen Abgeordneten.

Schon die mühsam konstruierte Erzählung rund um eine angeblich geplante Privatisierung der BIG-Tochter ARE erwies sich als völliger Rohrkrepierer. "Tomaselli scheint ein generelles Problem mit dem privaten Immobiliensektor zu haben und lässt dieser Abneigung jetzt völlig ungehemmt freien Lauf. Diese persönliche Motivation mag zwar für sie selbst eine Erklärung für den Drang zum Anpatzen sein, mit der Realität hat es jedoch genau so wenig zu tun wie viele andere Vorwürfe in diesem U-Ausschuss", resümiert Gerstl. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at