Ab sofort WIFI 6 in der Messe Wien

Startschuss für modernstes und kostenloses Highspeed-Netzwerk mit 200Mbit/s

Wien (OTS) - Die Messe Wien bietet als erstes Messe- und Kongresshaus in Österreich WIFI 6 und damit neunmal schnelleres Internet als mit dem bisherigen WIFI 5 Übertragungsstandard möglich war. WIFI 6 erlaubt die gleichzeitige WLAN-Nutzung für bis zu 25.000 Personen mit einer Datenübertragung von 200Mbit/s. Auch beim Einsatz von IoT-Geräten (Anm.: Internet of Things) ist die Verlässlichkeit der Netzwerkverbindung mit bisherigen WIFI-Standards nicht zu vergleichen. Zudem können auch größere Datenströme gleichzeitig verarbeitet werden. Die Messe Wien bietet den Zugang zu WIFI 6 für alle Messe- oder Kongressbesucherinnen und –besucher kostenlos an.

Das neue Netzwerk wurde am 19. Oktober 2020 offiziell in Betrieb genommen. Den roten Buzzer zum offiziellen Start drückten Wirtschafts- und Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke, Reed Exhibitions CEO Benedikt Binder-Krieglstein sowie Dr. Franz Semmernegg, CEO Kapsch BusinessCom. „WIFI 6 ist genau die richtige Voraussetzung, um auch in Zukunft als Austragungsort nationaler und internationaler Veranstaltungen erfolgreich zu bleiben. Digitale und hybride Meetings gewinnen an Bedeutung und verlangen mehr Kraft beim Ausbau von Digitalisierung. Der Start von WIFI 6 in der Messe Wien beweist, dass wir nicht müde werden, in unsere digitale Infrastruktur zu investieren und damit den Wettbewerbsvorteil der Stadt wie auch den Standort weiter abzusichern. So bringen wir Wien wieder an die Spitze der Meeting-Hauptstädte“, sagt Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke.

„Die Stadt Wien, Kapsch als Technologiepartner und Reed Exhibitions haben die Messe Wien über viele Jahre zur führenden Location für Kongresse, Messen und Events entwickelt. Die Installation des WiFi 6 ist ein nächster wichtiger Schritt, um den Vorsprung hier weiter auszubauen und unsere Kundinnen und Kunden auch durch unsere digitalen Möglichkeiten zu beeindrucken“, sagt Reed-CEO Benedikt Binder-Krieglstein.

„Als langjähriger Technologie-Partner von Reed Exhibitions freuen wir uns, mit der Cisco WIFI6-Lösung auf dem gesamten Areal der Messe Wien ein State-of-Art Netzwerk zu ermöglichen und die Messe technologisch so für die Zukunft zu rüsten. Kapsch kann somit auch weiterhin als Treiber der Digitalisierung einen wesentlichen Beitrag zur Attraktivität der Reed Exhibitions-Messeformate beitragen“, erklärt Dr. Franz Semmernegg, CEO Kapsch BusinessCom.

WIFI 6 als internationaler Top Standard

Der WIFI 6-Zugang in der Messe Wien erlaubt viele Möglichkeiten für digitale und hybride Meetings. So sind von reibungslosen Live-Streamings bei virtuellen Veranstaltungen bis hin zu Live-Abstimmungen bei analogen Events alle Möglichkeiten der schnellen Datenübertragung möglich.

