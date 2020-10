Einladung: auf Vollspaltenboden gestorbenes Schwein vor Bundeskanzleramt präsentiert

Der VGT wird dem Ministerrat die unbeschönigte Realität zeigen: Jedes Jahr sterben rund 700.000 Schweine in Österreich auf Vollspaltenboden, bevor sie in den Schlachthof kommen

Wien (OTS) -

Wann: Mittwoch 21. Oktober 2020, 10.30 Uhr

Wo: vor dem Bundeskanzleramt, Ballhausplatz, 1010 Wien



Die EU-Mindestrichtlinie fordert einen physisch angenehmen Liegebereich für Schweine. Kann ein Boden, der 700.000 Schweine pro Jahr so krank macht, dass sie sterben, bevor sie das Schlachtalter erreichen, physisch angenehm sein? Vom bequemen Ministerbüro aus ist das vielleicht nicht so leicht zu beurteilen. Deshalb will der VGT morgen dem Ministerrat die unbeschönigte Realität zeigen. So sterben Schweine auf diesem Spaltenboden. So schauen ihre Gelenke, ihre Augen und ihre Körper aus, nachdem sie diesem Boden monatelang ausgesetzt waren!

Totes Schwein vor Bundeskanzleramt

Der VGT wird dem Ministerrat die unbeschönigte Realität zeigen: jedes Jahr sterben rund 700.000 Schweine in Österreich auf Vollspaltenboden, bevor sie in den Schlachthof kommen



Datum: 21.10.2020, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: vor Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2, 1010 Wien, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2020/news20201020mn_2.php

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at