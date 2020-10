Donau-Schau im Bezirksmuseum 2 bis 20.12. verlängert

Eintritt frei, Info/Anmeldung: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Ursprünglich sollte die Sonder-Ausstellung „Wie die Donau nach Wien kam“ im Leopoldstädter Bezirksmuseum (2., Karmelitergasse 9) bis Sonntag, 25. Oktober, zu sehen sein. Wegen der längeren Corona-Sperre in der ersten Jahreshälfte hat sich das auf ehrenamtlicher Basis tätige Museumsteam (Leiter: Georg Friedler) mittlerweile zu einer Verlängerung der informativen Schau bis Sonntag, 20. Dezember, entschlossen. Mit „Geographischen Karten“, Bildermaterial und Texten beleuchtet die Ausstellung die Geschichte des Donaustroms. Den Besucherinnen und Besuchern werden Entwicklungen über Jahrhunderte hinweg vor Augen geführt. Die Doku erinnert an einstige Überschwemmungen und an andere wichtige Ereignisse. Im Zentrum steht die „Erste Donauregulierung“. Der Zutritt ist gratis. Spenden nehmen die Museumsleute gerne an.

Geöffnet sind die Schauräume am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) sowie am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr). Generell ist der Eintritt kostenlos. Das Publikum möge Corona-Vorgaben (Masken, Abstände, Desinfektion, Kontaktdaten, u.a.) beachten. Auskunft und Anmeldung: Telefon 4000/02 127 und E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

Donau in Wien: www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/donau/index.html

Erste Donauregulierung: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Donauregulierung

Geschichte der Donauregulierung: www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/donauraum/geschichte.html

Kulturelle Aktivitäten im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse