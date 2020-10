Vor Halloween: Schaurige Schatzsuche auf willhaben

Wien/Österreich (OTS) - Tausende Anzeigen und Suchen zu Halloween, Kostümen und gruseliger Deko unter der Lupe

Marktplatz-Analyse: Meisten Halloween-Angebote aus Niederösterreich und Wien

In Österreich und somit auf willhaben, heißt es bald wieder: „Süßes oder Saures?“. Bunte Kürbisse, schaurige Kostüme und unheimliche Deko schmücken rund um den 31. Oktober immer häufiger die Wohnungen und Häuser im ganzen Land. Auch die Stichwortsuchen zum Thema Halloween verzehnfachen sich auf willhaben, Österreichs größtem digitalen Marktplatz, in diesen Wochen gegenüber dem Jahresschnitt.

Meiste Grusel-Kostüme in Niederösterreich angeboten

Im Osten des Landes ist das Angebot an Hexen- Gespenster bzw. Grusel-Kostümen in absoluten Zahlen besonders groß. 2019, als auch 2020, gingen die meisten Halloween-Verkleidungen auf willhaben in Niederösterreich online, gefolgt von Wien, Oberösterreich und der Steiermark. Auch relativiert auf die Bevölkerungszahlen betrachtet, ist Niederösterreich hier die klare Nr. 1, vor Wien und dem Burgenland.



Derzeitige Top-Grusel-Anzeigen aus dem ganzen Land:

150 kg Riesenkürbis: https://www.ots.at/redirect/willhaben78

Stylisch wie Cruela de Ville mit diesem Unikat: https://www.ots.at/redirect/willhaben79

Borg Kostüm aus Star Trek: https://www.ots.at/redirect/willhaben80

Die Mumie kehrt zurück: https://www.ots.at/redirect/willhaben81

Professionelles Predator Cosplay Kostüm: https://www.ots.at/redirect/willhaben82



Bildtext: Grusel-Kostüme und Schauer-Deko: Halloween auf willhaben

Bildquelle: willhaben

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com