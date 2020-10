COVID-19 and beyond – Grünbuch zur Evolution des Gesundheitssystems

Wien (OTS) - Was können wir aus der COVID-19-Krise lernen? Wo gibt es Ansatzpunkte für Verbesserungen? Und was wollen wir – abseits von interessensgeleiteten Schlagabtäuschen – gesellschafts- und gesundheitspolitisch für Österreich langfristig erreichen? Diese Fragen haben sich schon viele gestellt. Das Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich (FOPI) beantwortet sie mit einem Blick über den Tellerrand und im Austausch mit maßgeblichen EntscheidungsträgerInnen des Gesundheitswesens. Dazu wurden im Lauf des Sommers fast 40 tiefgehende Gespräche geführt, deren Essenz nun als Grünbuch publiziert wird. Wegweisende Erfahrungen, unterschiedliche Perspektiven und visionäre Ansätze prägen dieses Kompendium.

Präsentiert wird das Grünbuch beim

Digitalen Event "COVID-19 and beyond"

am Freitag, 13. November 2020, um 9.00 Uhr

via Livestream von der brutkasten

Programm

09:00 Begrüßung

09:05 Präsentation des Grünbuchs

Mag. Ingo Raimon, Präsident des FOPI

Tuba Albayrak, MBA, Vizepräsidentin des FOPI

Dipl. Kfm. Wolfgang Kaps, Vizepräsent des FOPI

09:30 Interdisziplinäre Diskussion

a.o. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG)

Ao.Univ.-Prof.in Dr.in med.univ. Gabriela Kornek, AKH Wien

Dr. Gerald Bachinger, Sprecher der ARGE der Patientenanwälte Österreichs

Moderation: Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn, Internist und ORF Gesundheitsexperte

10:10 Conclusio

Mag. Ingo Raimon, Präsident des FOPI

10.15 Ende



Die Veranstaltung findet (mit Ausnahme der SprecherInnen) ausschließlich virtuell statt. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig unter diesem Link.

