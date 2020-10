Blühendes Österreich und GLOBAL 2000 präsentieren die häufigsten Schmetterlinge in Österreichs Gärten

Wien (OTS) - Auch diesen Sommer wollten Blühendes Österreich – REWE International gemeinnützige Privatstiftung und die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 wissen, wo das größte Flattern herrscht. Von 3. bis 26. Juli 2020 waren alle Menschen in Österreich dazu aufgerufen, die Schmetterlinge in ihren Gärten und auf ihren Terrassen und Balkonen zu fotografieren und in der App „Schmetterlinge Österreichs“ zu melden. Welcher Schmetterling hat heuer die Flügelspitze vorne? Welches Bundesland führt das große Gaukeln an?

Die beflügelten Schönheiten sind nicht nur charmant anzusehen, sie sind auch wichtige Bestäuber. Zahlreiche heimische Schmetterlingsarten sind akut vom Aussterben bedroht oder gefährdet. Deshalb führen Blühendes Österreich und GLOBAL 2000 jedes Jahr die große Daten-Erhebung in Österreichs Gärten durch.

Großes Ochsenauge ist häufigster Schmetterling im Garten 2020

Mehr als 1.400 Freiwillige haben im Rahmen der Aktion „Zeig‘ her deinen Schmetterlingsgarten“ in ganz Österreich Schmetterlinge beobachtet und 15.591 Datensätze zu Schmetterlingen in der kostenlosen Citizen Science-App „Schmetterlinge Österreichs“ gemeldet. 2019 waren es 12.408 Meldungen.

Mit 1.239 Meldungen flatterte das Große Ochsenauge seit 2017 erstmals wieder auf den ersten Platz. 2019 und 2018 war diese Art an zweiter Stelle. „Letztes Jahr hatte der Distelfalter ein starkes Einwanderungsjahr und somit den Spitzenplatz eingenommen. Heuer ist er erst auf Rang 45 zu finden“ , erklärt DI Dr. Helmut Höttinger, Schmetterlingsexperte und wissenschaftlicher Betreuer der App. 763 Mal – und damit bereits deutlich abgeschlagen – flog der Kaisermantel bei der heurigen Gartenzählung vor eine Kameralinse und damit auf Platz zwei. Die drittstärkste Tagfalterart in Österreichs Gärten ist mit 603 Meldungen das Schachbrett.

Schmetterlingsreichster Garten in Kärnten, artenreichste Oase in der Steiermark

Der Garten mit den meist gemeldeten Schmetterlingen ist von Carola Stojkovic in Kärnten. Sie hat 491 Glücksmomente in die App hochgeladen. Sabine Gasparitz aus der Steiermark hingegen hat den Garten mit dem vielfältigsten Flattern. Stolze 45 unterschiedliche Tag- und Nachtfalterarten konnte sie in ihrem Paradies für Schmetterlinge nachweisen.

Bundesländervergleich: Niederösterreich hat die Fühler vorn

Im Bundesländerranking hat Niederösterreich mit 3.463 Meldungen und 79 gemeldeten Tagfalterarten die Fühler gleich doppelt vorn. Auf den Artenvielfalt-Plätzen folgen die Steiermark (69) und Kärnten (67). Bei der Anzahl an Beobachtungen liegt die Steiermark ebenfalls auf Platz zwei (2.217) und Oberösterreich auf Platz drei (1.942). Eine Auswertung für jedes Bundesland liegt vor und ist im Report zur Garten-Schmetterlingszählung enthalten.

Die beliebtesten Schnappschüsse und schönsten Schmetterlinge

Das Foto einer beflügelten Schönheit mit den meisten Likes der Community gelang dem Nutzer El Fuchs aus der Steiermark mit seiner Aufnahme von einem Zitronenfalter. Sabine Gasparitz, ebenfalls aus dem grünen Herzen Österreich, landete mit ihrem Bild eines Spanners auf Platz zwei und mit einem Eulenfalter auf Platz drei.

Wissenschaftliche Sensation – Erstnachweis des Perlkörbchen-Spreizflügelfalters

Bei der heurigen Gartenzählung wurde eine ganze Anzahl bemerkenswerter Daten zu Nachtfaltern übermittelt. Ein Fund freut und überrascht Helmut Höttinger ganz besonders: „Der von Sabine Gasparitz am 4. Juli 2020 aus Siebing in der Steiermark gemeldete Fund stellt nach bisherigem Wissensstand den Erstnachweis des Perlkörbchen-Spreizflügelfalters in Österreich dar. Es handelt sich um einen Vertreter aus der Familie der Spreizflügelfalter, welcher sich an Perlkörbchen entwickelt – einer aus dem Himalaya stammenden und als Gartenpflanze kultivierten Art. Vermutlich wurde sie mit dieser Gartenpflanze auch passiv in die Steiermark verschleppt.“

Heimische Vielfalt und naturnahe Gärten als wichtige Inseln für Insekten

Österreichs Gärten sind ein wichtiger Baustein zum Erfolg der laufenden Schmetterlings-Bestandserhebung. Agnes Zauner, Geschäftsführerin GLOBAL 2000, ergänzt: „Insekten halten die Ökosysteme unseres Planeten am Laufen und sind für die Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Ohne Schmetterlinge, keine Blumen – und umgekehrt. Deswegen müssen wir den Pestizideinsatz reduzieren und Lebensräume schaffen.“

Starke Schmetterlings-Community in Österreich

Die Citizen Science-App „Schmetterlinge Österreichs“ von Blühendes Österreich und GLOBAL 2000 gehört mit knapp 44.000 Downloads und rund 380.000 bisher gemeldeten Schmetterlingen zu den erfolgreichsten Naturbeobachtungs-Apps im deutschsprachigen Raum. „Die großartige Beteiligung der vielen Freiwilligen ist ein starkes Zeichen dafür, dass der Schwund unserer Schmetterlings- und Insektenvielfalt in Österreich verstärkt wahrgenommen wird. Die Schmetterlings-App lädt zur Falter-Fotosafari und zum Austausch untereinander ein. Jedes Foto und jede Meldung sind ein sinnvoller Beitrag für die Wissenschaft“ , erklärt Dagmar Schratter, Vorstand von Blühendes Österreich und ehemalige Direktorin des Tiergarten Schönbrunn.

Schmetterlingsaktionen 2021

Zählung der Aurorafalter (1. März bis 31. Juli 2021) sowie Schmetterlingszählung in Österreichs Gärten (2. Juli bis 25. Juli 2021)

Die ausführliche Auswertung der Schmetterlingserhebung in Österreichs Gärten 2020 inklusive Bundesländerauswertung steht auf www.schmetterlingsapp.at zum Download zur Verfügung.

