Meßmer baut Bio-Sortiment aus

Noch mehr Bio im Teeregal: Traditionsmarke startet mit einem angepassten Bio-Sortiment und den neuen „Plus-Tees“ in die Saison.

Das Bewusstsein für nachhaltige Bio-Produkte wächst weiter. Als Nachhaltigkeitspionier ist Meßmer stolz, neue Bio-Produkte ins Regal zu bringen und damit die Wünsche der Konsumentinnen und Konsumenten zu erfüllen. Gemeinsam mit den österreichischen Teeliebhaberinnen und -liebhabern tun wir etwas für die Umwelt – wie auch bei unserer Kooperation mit dem Österreichischen Alpenverein Karin Stainer, Meßmer

Hall in Tirol (OTS/LCG) - Ein Jahr nachdem die Traditionsmarke Meßmer in Österreich angekommen ist, baut der Nachhaltigkeitspionier sein Bio-Angebot weiter aus. Zudem gibt es diesen Herbst und Winter erstmals die neuen Plus-Tees, die um die Vitamine C und D sowie das Spurenelement Zink angereichert wurden. Sie sind der wärmende Begleiter für die kalte Jahreszeit.

„Das Bewusstsein für nachhaltige Bio-Produkte wächst weiter. Als Nachhaltigkeitspionier ist Meßmer stolz, neue Bio-Produkte ins Regal zu bringen und damit die Wünsche der Konsumentinnen und Konsumenten zu erfüllen. Gemeinsam mit den österreichischen Teeliebhaberinnen und -liebhabern tun wir etwas für die Umwelt – wie auch bei unserer Kooperation mit dem Österreichischen Alpenverein“ , führt Geschäftsführerin Karin Stainer aus.

Mit insgesamt 19 Artikeln und vier Aktionsartikeln erwärmt Meßmer diesen Herbst und Winter das Herz eines jeden Teeliebhabers. Neu sind die Klassiker, die es nun als Bio-Tees in den Sorten „Bio Kamille“, „Bio Minze“, „Bio Feinster Grüner Tee“, „Bio Klassik“ und „Bio Earl Grey“ gibt. Zudem wird das Sortiment durch Köstlichkeiten wie „Bio Holunderblüte-Minze“, „Bio Rote Beeren“, „Bio Ingwer-Zitrone“, „Bio Himbeere-Lavendel“ und „Bio Apfel-Zitrone“ ergänzt.

Mit „Bio Alpenkräuter“ setzt Meßmer die bewährte Unterstützung für den Österreichischen Alpenverein fort. Mit dieser Kooperation werden Projekte zum Schutz der heimischen Natur und Alpenlandschaft unterstützt.

Meßmer bringt das wärmende Plus für die kalte Jahreszeit

Brandneu sind die „Plus-Tees“, die köstlichen Geschmack mit den Vitaminen C und D sowie dem Spurenelement Zink vereinen. Sie sind das ideale Heißgetränk, um sich in der Herbst- und Winterzeit etwas Gutes zu tun. Denn Vitamin C trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei, Vitamin D zur normalen Funktion des Immunsystems und Zink trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. So deckt eine Tasse der Meßmer „Plus-Tees“ (200 ml) je nach Sorte bis zu 25 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin C, Vitamin D oder Zink (Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen). Das starke Plus von Meßmer gibt es in den Sorten „Zitrone-Limette + Vitamin C“, „Granatapfel + Vitamin D“ und „Erdbeer-Himbeer + Zink“. Sie wärmen nicht nur von Innen, sondern tragen zu mehr Gelassenheit bei sinkenden Temperaturen bei.

Der Sommer-Erfolg kommt auch 2021 wieder

Erst diesen Sommer eingeführt, haben die innovativen „Cold Teas“ von Meßmer die Herzen und Gaumen der Teefans in kürzester Zeit erobert. Das unkomplizierte Kaltaufguss-Konzept mit den Pyramidenbeuteln auf Basis nachwachsender Rohstoffe eignet sich perfekt für den Teegenuss unterwegs oder beim Sport. Der Meßmer „Cold Tea“ kann einfach in einer wiederverwendbaren Trinkflasche aufgegossen werden. Die erfrischenden „Cold Teas“ gibt es aufgrund des großen Erfolgs auch in der kommenden Saison wieder in den Geschmacksrichtungen „Melone-Erdbeere“, „Passionsfrucht-Mango“ und „Zitrone-Minze“.

Weitere Informationen auf https://www.messmer.at/eine-tasse-nachhaltiger.

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse