Blümel: Team für Sondierungsgespräch fixiert

Für die neue Volkspartei Wien nehmen Gernot Blümel, Ingrid Korosec, Manfred Juraczka und Markus Figl teil

Wien (OTS) - „In der heutigen Sitzung des Landesparteipräsidiums wurde das Wahlergebnis analysiert und die weitere Vorgangsweise beraten“, so Landesparteiobmann Gernot Blümel. „Die Analyse ist mehr als erfreulich: Die ÖVP Wien hat mit 20,43 Prozent das beste Ergebnis seit 33 Jahren erreicht!“



Die neue Volkspartei Wien hat alle Wahlziele erreicht: Mit mehr als 11 Prozent Zugewinn wurde der meiste zusätzliche Zuspruch aller Parteien erzielt, die ÖVP ist von Platz 4 auf Platz 2 vorgerückt und hat die Mandate von 7 auf 22 mehr als verdreifacht. Unsere Vision vom Landesparteitag 2016, 2020 20, ist wahr geworden. „Das ist ein klarer Auftrag für mehr bürgerliche Politik in Wien. Wir wollen Wien gestalten, wir wollen Wien besser machen und wir wollen mitregieren“, so Gernot Blümel, der für das anstehende Sondierungsgespräch mit der SPÖ ein erfahrenes Team aufgestellt hat: Profis, die über viele Jahre an kommunal- und bezirkspolitischer Erfahrung aufweisen können. Für die neue Volkspartei Wien nehmen Landesparteiobmann Gernot Blümel, Gesundheitssprecherin und Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec, Finanz- und Verkehrssprecher Manfred Juraczka und Bezirksvorsteher Markus Figl an dem Gespräch teil. „Wir erwarten Verhandlungen auf Augenhöhe und stehen für ernsthafte Koalitionsverhandlungen zur Verfügung – nicht aber für Parallelverhandlungen. Inhalte kommen vor Posten und Positionen.“



„Unsere türkisen Prinzipien vor der Wahl gelten für uns auch nach der Wahl: Eine bessere Integrationspolitik, mehr Gerechtigkeit für die Leistungsträger, Entlastung der Unternehmen und der Menschen in der Stadt und mehr Kontrolle und Transparenz“, so der Landesparteiobmann.



Weitere personelle Entscheidungen trifft die neue Volkspartei Wien in den nächsten Wochen, wenn absehbar ist, ob es Koalitionsverhandlungen gibt oder nicht.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/