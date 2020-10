AVISO: Morgige medienöffentliche Termine der Bundesregierung im Bundeskanzleramt um 9.30 Uhr und 11 Uhr

Wien (OTS) - Neben der bereits angekündigten Pressekonferenz zur ersten Microsoft Cloud-Rechenzentrumsregion in Österreich findet um 11.00 Uhr ein weiterer Medientermin zur Situation am heimischen Arbeitsmarkt statt. Auf dem Programm stehen morgen also folgende Medientermine:

Dienstag, 20. Oktober 2020

9.30 Uhr

Gemeinsame PRESSEKONFERENZ mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck und Dorothee Ritz, General Manager Microsoft Österreich, zum Thema „Erste Microsoft Cloud-Rechenzentrumsregion in Österreich“

11.00 Uhr

Gemeinsame PRESSEKONFERENZ mit Arbeitsministerin Christine Aschbacher, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und dem Geschäftsführer der Insolvenz-Entgelt-Service GmbH Wolfgang Pfabigan zum Thema „Aktuelles zu Standort und Beschäftigung“

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass in das Bundeskanzleramt ab 8.45 Uhr bzw. 10.15 Uhr)

Die ursprünglich geplante Pressekonferenz zum Treffen der SLAVKOV-3 Europaminister findet nicht statt.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Jedes Medium ist eingeladen maximal eine Redakteurin bzw. einen Redakteur zu diesen Medienterminen vor Ort zu entsenden.

Pro TV-Medienunternehmen kann maximal ein Kamerateam teilnehmen.

Auch Fotografinnen und Fotografen können eingeschränkt teilnehmen. Allerdings werden diese gegebenenfalls in Kleingruppen und für beschränkte Zeit in den Kongresssaal eingelassen.

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

Wir ersuchen dringend darum, vor Ort einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten und Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz Ihrer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jener der anderen Medienunternehmen sowie des Bundeskanzleramtes. Wir danken für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis!

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53 115 - 202448