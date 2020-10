NEOS zu Policy Brief: Viel Begrüßenswertes und ein großes Fragezeichen

Hoyos: „Wir NEOS fordern schon lange die Digitalisierung der 1450-Hotline, zum Beispiel durch Chatbots. Die Regierung muss nur ins Tun kommen.“

Wien (OTS) - „Viele Vorhaben, die der ,Policy Brief‘ des Roten Kreuzes beinhaltet, sind zu begrüßen“, sagt der Vorsitzende des Rechnungshofausschusses, Douglas Hoyos, in einer ersten Reaktion auf das in den Medien aufgetauchte Ideenpapier für den Krisenstab. „Wir NEOS fordern schon lange etwa die Digitalisierung der 1450-Hotline, zum Beispiel durch Chatbots, die ein schnelleres Erfassen der Symptome ermöglichen und so 1450 nachhaltig entlasten sollten.“ Die entsprechenden Anträge würden bereits auf dem Tisch liegen. „Die Regierung muss nur endlich ins Tun kommen.“

Für Verwunderung sorge allerdings die inhaltliche Verknüpfung von weniger Tests und dem Wintertourismus. Hoyos: „Weniger Tests, um so die offiziellen Infektionszahlen niedrig zu halten, können nicht die Lösung für den Wintertourismus sein – gezielte Maßnahmen, die an den richtigen Zahnrädern ansetzen sehr wohl.“ NEOS kündigen eine parlamentarische Anfrage an, um die Hintergründe jener Passage zu erörtern. „Dem muss rasch auf den Grund gegangen werden“, sagt Douglas Hoyos abschließend.

